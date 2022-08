Incêndio junto ao Almada Fórum interrompe circulação de comboios

Deflagrou na tarde desta quinta-feira, pelas 15h, um incêndio junto ao centro comercial Almada Fórum, no distrito de Setúbal. Às 16h40 estavam no local 90 bombeiros, apoiados por 27 viaturas.

O incêndio obrigou ao corte da circulação ferroviária entre Pragal e Corroios às 15h30, mas a via reabriu duas horas mais tarde, às 17h40.

A circulação entre as estações ferroviárias que unem as margens Norte e Sul do Tejo continua com ​“fortes perturbações”, segundo a Fertagus, que sugere a utilização do Metro Sul do Tejo em alternativa ao comboio que liga Pragal e Corroios.

???#IRAlmada 25AGO22 16H Área de interesse (potencialmente afetada) do incêndio (entre A38, Linha ferroviária e CC Almada Forum???https://t.co/W9fpgFOhBw pic.twitter.com/YzYYY2fWz2 — VOST Portugal (@VOSTPT) August 25, 2022

As chamas lavraram numa zona de mato e chegaram perto de habitações, levando moradores a tentar travar o fogo que se aproximava das casas. Há pouco mais de um mês, a 14 de Julho, um incêndio deflagrou na mesma área, perto do Almada Fórum, numa zona de difícil acesso.