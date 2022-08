Governo aprova instalação de telefones fixos nas celas prisionais

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que vai permitir a instalação de telefones fixos nos espaços de alojamento das prisões e estabelecer o respectivo regime de utilização.

Este decreto-lei, que altera o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, visa reforçar os contactos dos reclusos “com a família e com pessoas com quem mantenham relação pessoal significativa, em condições mais dignas, com mais privacidade e nos horários após o trabalho e a escola dos filhos”. O comunicado do Conselho de Ministros refere tratar-se de um sistema já experimentado no âmbito de projectos-piloto implementados em 2020 e 2021 nos estabelecimentos prisionais do Linhó, de Odemira, de Leiria, de Santa Cruz do Bispo e de Caldas da Rainha, num total de 846 telefones fixos.

“A avaliação muito positiva destes projectos-piloto aponta para o seu alargamento a todos os estabelecimentos prisionais”, conclui a nota da reunião do Governo. O novo sistema vai funcionar em simultâneo com o antigo, explica uma nota informativa do Ministério da Justiça: mantêm-se em funcionamento as cabines telefónicas situadas nas áreas comuns do estabelecimento prisional.

No que diz respeito aos telefones instalados nas celas, apenas permitem chamadas para números de telefone previamente aprovados e com a duração estabelecida pelos serviços prisionais, não estando disponíveis nos estabelecimentos prisionais com segurança especial, onde as ligações telefónicas são efectuadas por elementos do pessoal de vigilância, explica o mesmo comunicado de imprensa, adiantando que se trata de uma medida já aplicada em países como a Bélgica, França, Dinamarca ou Reino Unido.

Na mesma reunião do Conselho de Ministros foi aprovada uma resolução que nomeia o jurista e mestre em Direito Olívio Mota Amador para o cargo de vice-presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, entidade dedicada à prevenção deste fenómeno que é presidido pelo magistrado jubilado António Pires Henriques da Graça. Este organismo tem por missão a promoção da transparência e da integridade na acção pública e a garantia da efectividade de políticas de prevenção da corrupção. Pode multar relação a entidades que não cumpram as disposições legais destinadas a prevenir este crime, sejam elas públicas ou privadas.

A organização da informação relacionada com a criminalidade económico-financeira faz também parte das incumbências desta agência, incluindo a criação de bancos de informação e de uma plataforma comunicacional que facilite a troca de informações sobre estratégias e boas práticas nesta matéria.

Destina-se ainda a instituir, em articulação com a Procuradoria-Geral da República, “um procedimento de análise retrospectiva de processos penais findos referentes a corrupção e infracções conexas”.