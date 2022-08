GNR identificou quase tantos suspeitos de fogo posto até Agosto como no ano passado inteiro

Existe apenas menos um suspeito de incendiarismo entre Janeiro e Agosto de 2022, do que na totalidade de 2021. Em relação ao mesmo período no ano passado, a subida é de mais de 200 suspeitos.

O número de suspeitos identificados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por incêndio florestal até Agosto deste ano já iguala, praticamente, o do ano passado inteiro. Entre 1 de Janeiro e 21 de Agosto, a GNR registou 856 suspeitos de fogo posto, apenas menos uma pessoa do que na totalidade de 2021, em que se contabilizaram 857 suspeitos, de acordo com informações prestadas pela GNR ao PÚBLICO. Os dados apontam ainda para um aumento de mais de 200 suspeitos, isto é, de 41%, face ao período homólogo do ano passado, em que não passavam de 608.