Na Feira do Livro, Marcelo falou com espíritas, elogiou Moedas e criticou o Governo

Extinto o pânico da covid-19, arrumadas as máscaras, o regresso do beijo é festejado na Feira do Livro pelo Presidente da República. Se praticamente todos os políticos fizeram do beijo um activo fundamental dos seus contactos com o povo, principalmente durante as campanhas eleitorais, a verdade é que Marcelo elevou o beijo a outro patamar desde que se tornou Presidente (prática que, aliás, já tinha antes de ser Presidente).