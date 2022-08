Aquilo que falta – e sempre faltou – às elites portuguesas

Não pretendo que as elites sejam abolidas – pelo contrário, desejo que sejam transformadas, para que um dia possam estar à altura do seu nome.

Peguemos no exemplo de um dos mais admirados políticos do século XX: Winston Churchill. Há um par de anos li a magnífica biografia que Andrew Roberts escreveu sobre ele, e lembro-me de ficar espantado com a forma destemperada como Churchill exibia os seus privilégios e a convicção de que caminhava pelo mundo alguns metros acima do comum dos mortais. No livro havia uma bela citação de Lord Birkenhead, que tratei de anotar: “Estava mentalmente escudado da incerteza sobre si mesmo.” Churchill era um membro da elite britânica e assumia ostensivamente o seu elitismo.