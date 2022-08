Será que a escola precisa de salas de aulas?

Com o mês de agosto, vem a tentativa de descansar e desligar do trabalho ao longo do ano. Este é o mês de descanso para quem é professor e está ligado à educação.

Na realidade, para mim, é difícil desligar e a minha cabeça viaja em considerações e reflexões várias sobre o tema das nossas vidas. Ultimamente, tenho pensado sobre qual será o formato do ensino num futuro próximo: continuaremos com salas de aula como até aqui muitas ainda estão, salas de aula do futuro, repletas de tecnologia, ou não existirão salas de aula?

A primeira questão que me assola é se teremos ‘aulas’ como as conhecemos agora. Aula, significa, segundo um dicionário online, a sala em que se recebe a lição. Lição significa aquilo que o professor transmite e que o aluno deve saber, segundo o mesmo dicionário. Estes significados ainda mais ajudam a minha reflexão de que temos caminho a percorrer e atualizações que traduzam aquilo que é, já hoje, o ensino-aprendizagem.

A tecnologia já estava presente há alguns anos na aprendizagem e a pandemia veio reforçar o uso e diversificar os meios e recursos. Os alunos não sabem viver sem tecnologia e nós também não.

Do que precisa a escola do século XXI? Será que precisa de tecnologia desde a entrada até ao receio? Precisa de alterar o seu modo de comunicar, passar informação, despertar curiosidade e produzir conhecimento? E para que isso aconteça precisamos de salas de aula? Qual é o propósito fundamental da escola?

Em tempos de dúvida, e não só, voltamos sempre à base de tudo, ao propósito. Talvez seja promover o desenvolvimento harmonioso daqueles que a frequentam e se formam, de forma holística. Aqui também temos todos os agentes educativos, professores, assistentes operacionais e família. Mas vamos deixar esse capítulo para outra oportunidade.

Para continuar a cumprir este propósito, o meio mais adequado são as salas de aula na utilização de grande parte do tempo que estamos na escola? Se sim, como devem ser ajustadas aos tempos de hoje e às necessidades que prevemos ter no futuro? Se não, o que podemos pensar em alternativa?

Existem já alguns corajosos que se lançaram em escolas sem horários e sem salas de aula. Ainda é cedo para tirar conclusões e medir resultados. No entanto, como fica a normalidade? Ou seja, como vamos enquadrar a realidade e fazer caminho na melhor preparação das futuras gerações? De que saberes precisam as futuras gerações? Quais são as melhores formas de os ensinar? O que é imprescindível não perder? O que devemos deixar cair? O que devemos iniciar? Como deve ser esse início?

Estas são perguntas bastante abertas e que contemplam diversos pontos de vista. Aqui cabem conhecimentos, competências e comportamentos. Que conhecimentos de cada área são importantes e devem continuar a ser transmitidos? Que competências devem os alunos desenvolver? Que comportamentos devem ser esperados e por isso, trabalhados?

Acho que a minha cabeça não anda a pensar na descoberta da pólvora, mas antes a sentir a necessidade de mudança de todo um sistema que acompanhe a realidade em que vivemos.

A vida fora da escola mudou e continua a mudar vertiginosamente. Na escola vai-se pensando em mudar e fazendo pequenos ajustes. A aprendizagem sem recurso à tecnologia não é coisa deste tempo. As salas de aula rígidas e sem abertura à criatividade dos alunos também não. A compartimentação dos saberes e dos respectivos mestres também não. Todos os alunos executarem a mesma coisa, da mesma forma, com os mesmos recursos também não. E podia dar mais alguns exemplos.

Mas então, afinal, como e de que é feita a aprendizagem do nosso tempo? As mentorias dentro da sala de aula andam por aí. Mas porquê mais uma coisa para dentro da sala de aula? O mentoring educativo é, sem qualquer sombra de dúvida, uma aprendizagem para a vida de forma holística e integrada, porque não é baseada em nenhuma área de conhecimento específica, mas antes no desenvolvimento harmonioso.

A filosofia ubuntu também anda por aí. Que impacto tem tido? Muitas alterações têm sido feitas, mas será que estão apropriadas pelos professores de forma generalizada? Têm sido os professores uns bons alunos e aprendido aquilo que lhes faz falta para fazerem o seu trabalho de forma mais eficaz? Os recursos, meios e infraestruturas são as adequadas?

A minha pergunta final é: será que com as mudanças que estamos a assistir agora no mundo do trabalho, estamos a preparar adequadamente as futuras gerações para esse mesmo mundo daqui a 20 anos? É certo que tudo se faz e fará, com mais ou menos custos para quem faz, para a sociedade, para o país.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990