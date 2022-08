Não deite fora a rama das cenouras ou dos rabanetes, coma-a

A receita que vai cozinhar pede beterrabas, cenouras ou rabanetes. Compra um belo molho delas no supermercado e, em vez de se regozijar com as ramas no topo destes legumes, dá por si a resmungar porque agora tem de decidir o que fazer com elas. Originalmente não precisava delas e, de repente, uma tarefa culinária parece ter-se transformado em duas.