Como o youtuber Borja Escalona perdeu o canal por causa de uma empanada de dois euros

“Como? Tenho de pagá-la?”. O (ex-) youtuber Borja Escalona recusou-se a pagar uma empanada que comeu durante um directo porque “só comia coisas grátis” e o seu vídeo publicitava o espaço. “Pedido” rejeitado, Escalona ameaçou cobrar 2500 euros pela “propaganda” e lançar os fãs contra o pequeno restaurante galego Tapa do Barril. Virou-se o feitiço: a internet espanhola caiu-lhe em cima, milhares apoiaram o restaurante e o Youtube fechou-lhe o canal.

O foco das atenções poderia ter sido a empanada, “muito saborosa”, que Borja Escalona degustava no restaurante A Tapa do Barril, em Vigo, enquanto fazia um directo para o seu canal de Youtube. Mas a história é outra. É a de um homem que foi alvo de críticas por não querer pagar pela tal empanada, argumentando estar a fazer-lhes um favor ao divulgar o espaço, tendo mesmo ameaçado cobrar-lhes pelo serviço publicitário. O restaurante, por seu lado, defendeu que tal não foi combinado previamente. Se o que Escalona tinha em mente era aproveitar-se do seu estatuto enquanto influencer, agora vê-se sem estatuto nem canal de vídeo, já que a sua conta do Youtube foi fechada de vez por “violação dos termos de utilização”.

No dia 9 de Agosto, Escalona, um youtuber natural de Sevilha com cerca de 35 mil seguidores, decidiu entrar no restaurante A Tapa do Barril para partilhar uma experiência gastronómica, durante um directo​, com os seus espectadores . “Um sítio maravilhoso”, conclui no vídeo, já preparado para abandonar o espaço. A empregada, porém, apanha-o de surpresa, dizendo que lhe deve 2,30 euros.

“Eu ando por aí a mostrar lugares e a promovê-los. Não vou pagar 2 euros por isto”, diz Escalona, acrescentando à empregada, a quem chama Lúcia apesar de não conhecer o seu nome, que tinha mencionado, logo de início, que “só comia coisas de graça”. Ao que a empregada responde que lhe tinha avisado que iria cobrar pela empanada e que só o dono do estabelecimento podia tomar tal decisão.

O youtuber acaba por pagar a conta, mas ainda deixa uma provocação, que a funcionária considera como uma “ameaça” contra ela: “Vou ter então de cobrar por esta publicidade que acabei de fazer, que será um pouco mais cara”, nomeadamente uma factura de 2500 euros, que “a minha empresa enviará”, sublinhava Escalona.

Este jeta es, Borja Escalona es un Youtuber... No es la primera vez que lo hace, quien coño se cree un Dios???... Y encima amenazando... Ay... Que gentuza anda suelta por ahí.... pic.twitter.com/tuHopeLfif — Doña Tecla (@DoaTecla5) August 13, 2022

Num espaço de poucos dias, o número de visualizações do vídeo subiu de 10 mil para 150 mil, segundo o jornal local La Voz de Galicia, levando a uma onda de críticas nas redes sociais. Muitos condenaram no Twitter a forma trocista como Escalona abordou a funcionária, outros levantaram a discussão em torno do papel dos influencers e dos aproveitamentos que daí podem resultar.

O restaurante, por sua vez, ficou prejudicado, tendo recebido, ainda no final do dia em que o vídeo foi divulgado, críticas no Google de uma estrela a dizer que foram encontrados cabelos e fios de um esfregão de limpeza nos pratos (também recebeu, em contrapartida, algumas críticas de 5 estrelas em solidariedade). Além de que começaram a receber chamadas insultuosas no dia seguinte, segundo disse a dona do estabelecimento, Ana Terzado, ao La Voz de Galicia.

Daí que a gerência do restaurante tenha decidido fazer queixa de Borja Escalona à polícia e publicar um comunicado a esclarecer a situação. “Ontem [dia 9], um youtuber (...) achou por bem fazer um directo, sem acordo prévio, nas nossas instalações. (...) Achou engraçado ou divertido provocar a nossa colega e, claro, o nosso trabalho, pois também queria sair sem pagar, porque estava a promover-nos por toda a Espanha.”

Todo este rebuliço trouxe também ao de cima outros vídeos seus que se haviam tornado polémicos, como um, publicado em Março de 2021, no qual feriu uma mulher arremessando-lhe acidentalmente uma máquina de barbear contra o rosto. Este incidente saiu-lhe bem mais caro do que 2,30 euros, tendo sido detido pela polícia.

Escalona é conhecido, sobretudo, pelos seus directos, visitando assim vários locais em Espanha de câmara na mão, como restaurantes e lojas. Também tem o hábito de gravar em estádios de vários clubes de futebol, já tendo sido acusado de invasão de propriedade.

Poucos dias depois do sucedido no restaurante em Vigo, o youtuber ainda publicou dois outros vídeos. Enquanto no primeiro ainda tentou remediar a situação dizendo que se tratara apenas de uma montagem, no segundo, publicado menos de uma hora depois, pediu desculpa “à Espanha em geral e especialmente aos funcionários de A Tapa do Barril”. A par do pedido de desculpas, disse ainda já estar a ser vítima de bullying, acrescentando que não pensa “merecer” tal reacção, segundo o Gizmodo, um site de notícias sobre tecnologia e ciência.

Entretanto, o seu canal já não se encontra disponível no Youtube, tendo a plataforma justificado ao Gizmodo, numa resposta por escrito, que a decisão se deveu a “violações dos termos e condições do Youtube”. É proibido publicar conteúdo ou utilizar um outro canal para contornar uma suspensão, explica.

Recentemente, Escalona ainda tentou abrir uma nova conta uma última vez – prometendo “voltar a fazer as coisas que fazia antes”, mas “multiplicadas por dez”, de acordo com o canal de televisão Telecinco –, mas o Youtube não deu tréguas e fechou-lhe as suas portas para o mundo de vez.