A Vuelta trouxe um infeliz déjà-vu a João Almeida

Nesta quinta-feira, o ciclismo mundial viu o primeiro grande dia do prodígio Remco Evenepoel numa “grande volta”. O jovem belga prosperou na alta-montanha e chegou à camisola vermelha da Volta a Espanha. Já João Almeida viveu demónios do passado, mas já está no top 10.

Volta a Itália 2021: João Almeida vacila nas primeiras montanhas e a equipa Quick-Step deixa Remco Evenepoel seguir por si próprio. Volta a Espanha 2022: João Almeida vacila nas primeiras montanhas e a equipa Emirates deixa Juan Ayuso seguir por si próprio.

Para mal dos desígnios portugueses, o ciclista das Caldas está a viver algo que já viveu no passado e não parece estar fulgurante – algo que o próprio já tinha deixado no ar. Nesta quinta-feira, na etapa 6 da Vuelta, a primeira de alta-montanha, o jovem espanhol Ayuso seguiu escalada acima, reclamando para si a liderança da equipa Emirates, algo que o espanhol já tinha feito noutras provas, mesmo quando deveria trabalhar para o português. Mas há um detalhe contra o qual Almeida não poderá argumentar: a estrada está a deixar claro que Ayuso está mais forte.

Também o mau tempo é um déjà-vu para Almeida, que voltou a vacilar num dia de más condições e chuva forte, mas não ficamos por aqui. O terceiro déjà-vu surgiu já na parte final da etapa, quando Almeida, que tinha sido dos primeiros a ceder na montanha, reapareceu, de repente, no grupo dos favoritos – como sempre faz, num movimento que já todos conseguem prever.

E é essa já muito vista “reaparição de Almeida”, digna de um “fantasma” a surgir do meio do nevoeiro, que permite ao português ainda reclamar a liderança da equipa, já que chegou no 11.º lugar, junto de boa parte dos candidatos ao triunfo na Vuelta, e minimizou bastante as perdas que chegaram a parecer tremendas. Terá a palavra a Emirates nos próximos dias, já que há 42 segundos a separarem o espanhol e o português, diferença longe de ser um handicap definitivo para Almeida.

Foto A classificação geral da Vuelta

Fora do panorama nacional, a manchete desta etapa é de formulação dupla: “Roglic cede e Remco prospera”. O esloveno não teve força para seguir Remco Evenepoel e Enric Mas, naquele que foi o primeiro grande dia do prodígio belga numa “grande volta”, mesmo que a vitória na etapa até tenha sorrido a Jay Vine.

E o que se passa agora? Passa-se que Evenepoel é o líder, com 21 segundos para Rudy Molard (ciclista que acabará por sair deste lote), 28 para Enric Mas e 1m01s para Roglic. João Almeida está em 10.º lugar, a já 1m54s de Remco.

Para esta sexta-feira está desenhada uma etapa montanhosa, mas sem final em alto e com “apenas” uma escalada de primeira categoria. “Entalada” entre etapas de alta-montanha, este dia será, em tese, perfeito para que uma fuga consiga vingar.