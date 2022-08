FC Porto e Sporting sorriem na Champions, Benfica nem por isso

O FC Porto vai dormir com um largo sorriso, o Sporting com um “sorriso amarelo” e o Benfica com algum sobressalto. De forma simples, esta é uma conclusão possível do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que ditou nesta quinta-feira que os “encarnados” vão defrontar PSG, Juventus e Maccabi Haifa no grupo H.

Já o FC Porto vai estar no grupo B com Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge, enquanto o Sporting vai jogar no D frente a Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha.

Na antevisão deste sorteio escreveu-se que “aquele que antigamente era um pote de “venha o diabo e escolha” é, por estes dias, um pote de “queremos um daqueles” — e “aqueles” serão, sobretudo, o Eintracht Frankfurt, o Ajax ou até o AC Milan”.

Nesta medida, o Sporting acabou por ter mesmo o tal “brinde” que é a equipa germânica, ainda que tenha ficado com a “fava” do pote 4, o Marselha — no prisma teórico, trata-se de um grupo equilibrado.

No caso do FC Porto também se pode falar de alguma fortuna, já que o Atlético de Madrid não era do pior que poderia ter saído do pote 2, o Bayer não era do pior que viria do pote 3 e o Brugge não seria o mais espinhoso do 4.

O Benfica, por outro lado, até pode tentar convencer-se de que a Juventus não é o que já foi, mas o PSG era um dos pesadelos do pote 1, até pelo que tem feito neste início de temporada. Há, porém, um detalhe que pode suavizar o “terror” do Benfica: o Maccabi pode permitir ter seis pontos “no bolso”, algo que encaminha uma possível ida à Liga Europa, ao contrário, por exemplo, do que acontece no mais equilibrado grupo do Sporting, cujo desfecho pode deixar os “leões” na Champions, na Liga Europa ou em casa.

A análise aos adversários das equipas portuguesas será publicada assim que possível.

Deste sorteio destaque ainda para o grupo C, que apesar de ter o Plzen, uma das equipas mais frágeis em prova, tem depois Inter de Milão, Barcelona e Bayern de Munique, naquele que é, de longe, o “grupo da morte”.

Os grupos da Champions:

Grupo A

Ajax

Liverpool

Nápoles

Rangers

Grupo B

FC Porto

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

Grupo C

Bayern de Munique

Barcelona

Inter de Milão

Plzen

Grupo D

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marselha

Grupo E

AC Milan

Chelsea

Salzburgo

Dínamo de Zagreb

Grupo F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar

Celtic

Grupo G

Manchester City

Sevilha

Borussia Dortmund

Copenhaga