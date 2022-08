Alabaster dePlume e Mykki Blanko no alinhamento do MusicBox para os próximos meses

A nova temporada de concertos e sessões DJ do clube nocturno de Lisboa vai contar também com Chico Blanco, Saba, Acid Mothers Temple ou Marcos Valle.

O MusicBox, em Lisboa, prepara-se para uma nova temporada de concertos e sessões DJ e, como dita a tradição pós-Verão, o clube nocturno do Cais do Sodré comunicou esta quinta-feira o que aí vem.

Alabaster dePlume estreia-se em Lisboa a 23 de Setembro, depois do concerto arrebatador na última edição do Festival Tremor, nos Açores. O poeta e saxofonista autodidacta inglês traz o seu álbum duplo Gold, com um saxofone aveludado, pequenas luzes de música de coro e percussão, combinadas com letras positivas e generosas.

Em estreia em Portugal, a 24, estará Chico Blanco, que no seu historial já conta com colaborações com C Tangana. Nascido em Espanha, destaca-se pela fusão de house com música urbana. Do Brasil virá Lyzza, jovem DJ, produtora e vocalista que se tem destacado na cena electrónica europeia. Chega ao MusicBox a 14 de Outubro.

Mykki Blanco estará de volta a Portugal a 23 de Novembro com um disco novo para apresentar, lançado a meio de Outubro, que contará com as participações de Anohni, Devendra Banhart, Jonsi, MNE ou Saul Williams. Regressa a Lisboa para um concerto na cidade que já chamou de casa durante alguns anos.

Antes, já a 8 de Setembro, o MusicBox recebe Los Sara Fontan, a banda que junta Sara Fontán e Edi Pou (do duo internacional Za!), e cinco dias depois, a 13, sobem ao palco os Tramhaus, nova esperança do pós-punk europeu. A lista de estreias alarga-se com os Courting, a 7 de Setembro, ou os Sunset Rollercoaster, no dia 9. No dia 15, é tempo de conhecer Catnapp, da Argentina, com a sua intensa atmosfera com batidas pesadas. Os brasileiros Fresno estarão presentes no alinhamento do clube a 21 e 22 de Setembro. Um marco do rock no Brasil, trazem êxitos como Manifesto (em parceria com Emicida e Lenine) ou Hoje sou trovão, com a participação de Caetano Veloso.

A 1 de Outubro – num concerto já esgotado – estreia-se em Portugal o rapper de Chicago Saba. Outro regresso a assinalar nesse mês é o de Noporn, a 6, com o seu novo disco Contra Dança. A 13 será a vez dos Rosin de Palo, duo experimental que junta um contrabaixo e uma bateria para chegar a caminhos inesperados pop. Na semana seguinte, no dia 21, é tempo de receber o histórico Marcos Valle. De regresso, estão também os Acid Mothers Temple, um dos nomes do rock psicadélico, vindos do Japão.

No que toca a sessões DJ, nos próximos meses também não faltarão razões para dançar a noite toda no Musicbox com nomes como Badsista, INVT, a argentina Flaca ou Nick León.