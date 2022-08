Universidade de Lisboa vai oferecer mais de 180 novas vagas para candidatos da 1.ª fase

As universidades de Lisboa e do Porto deverão ser as instituições com maior reforço de vagas para a 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que será reaberta no domingo. À semelhança do que sucedeu nos dois anos anteriores, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) autorizou esta semana as instituições do ensino superior a abrirem mais vagas para fazer face ao “aumento considerável de candidatos”.