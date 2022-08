Zelensky diz que algemas são piores que mísseis para os ucranianos

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, marcou o 31º aniversário da independência do país com um discurso emocionado, quando as autoridades evitaram grandes comemorações em Kiev temendo um ataque russo. A Ucrânia “renasceu” quando a Rússia invadiu o país há seis meses, disse Zelensky, assinalando o aniversário que coincidiu com os seis meses de invasão russa.

“Na manhã de 24 de Fevereiro apareceu uma nova nação no mundo. Não nasceu, renasceu. Uma nação que não chorou, gritou ou se assustou. Não fugiu. Não desistiu. E não esqueceu”, declarou, na mesma altura em que o diário norte-americano The Washington Post detalhava a defesa de Kiev com pormenores como as forças ucranianas terem ficado praticamente sem munições a dada altura, mostrando quão perto esteve Kiev de cair – o que era, aliás, o cenário esperado.

“Não nos vamos sentar à mesa de negociações por termos medo, com uma arma apontada à cabeça. Para nós, o mais terrível não são mísseis, aviões e carros de combate, mas algemas. Não são as trincheiras, mas grilhões”, disse, antes de assistir, com a mulher, a um serviço religioso na catedral de Santa Sofia, e de deixar flores num memorial a soldados caídos.

Zelensky já tinha afirmado antes que apenas negociaria com a Rússia quando esta retirasse dos territórios que ocupa. Moscovo também disse que não tem interesse em conversações – o seu representante em Genebra, Gennady Gatilov, declarou que neste momento não havia interesse russo para negociar, acrescentando que descartava um encontro entre Putin e Zelensky sugerido pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quando na semana passada visitou a Ucrânia.

15 mortos em ataque

No dia que não foi de festa em Kiev, o líder ucraniano recebeu apoio de vários aliados e algumas visitas mesmo que tanto responsáveis ucranianos como norte-americanos alertassem para um plano russo de ataque para marcar a data. Zelensky denunciou um ataque a uma estação de comboios em Dnipropetrovsk, em que, disse, morreram pelo menos 15 pessoas.

Dos Estados Unidos foi anunciado um pacote de ajuda militar de cerca de 3 mil milhões de euros, o maior até agora e que tem como objectivo assegurar material para o médio longo prazo, numa guerra que se prevê longa, com as duas partes entrincheiradas em objectivos e território.

No terreno, tudo se está a jogar no Sul e Sudeste, onde a Rússia não tem avançado significativamente nem a Ucrânia tem conseguido reaver território ocupado.

Foi destacada a ida do primeiro-ministro Boris Johnson, a última que fará enquanto chefe de Governo britânico, a Kiev, a sua terceira visita.

Jonhson fez um apelo aos aliados internacionais da Ucrânia, que “pode e vai ganhar esta guerra”, declarando: “se estamos a pagar a maldade de Vladimir Putin nas nossas contas de energia, as pessoas na Ucrânia estão a pagar com o seu sangue”.

Também anunciou um apoio militar de mais 54 milhões de libras (quase 64 milhões de euros), incluindo dois mil drones e os chamados “drones suicidas”, que podem ficar suspensos algum tempo antes de descerem sobre um alvo.

Da Alemanha veio outro anúncio de material militar, feito na véspera, para o ano de 2023: mais de 500 milhões de euros em armas.

Autarca russo detido

Enquanto isso, da Rússia, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse num encontro de ministros da Defesa no Uzbequistão que o ritmo do avanço militar russo no que a Rússia considera uma “operação militar especial” tinha sido deliberadamente atrasado para evitar vítimas civis. A Rússia, de quem se esperava uma guerra de precisão, tem atacado locais como hospitais ou prédios de habitação.

E em Ekaterinburg, nos Urais, foi detido o último autarca crítico de Vladimir Putin, Yevgeny Roizman. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Roizman disse que estava a ser detido “basicamente por uma frase, ‘invasão da Ucrânia’”. Arrisca uma pena de cinco anos de prisão.

Há um mês, lembra o jornalista do Financial Times em Moscovo Max Seddon, Roizman publicara uma fotografia sua com o político de Moscovo Ilya Yashin, da oposição, e Vladimir Kara-Murza, também da oposição, notando que era o único em liberdade.