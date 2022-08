Chefe pró-russo em Zaporijjia morre em explosão de carro

Ivan Sushko estaria a levar a filha adoptiva ao infantário. A criança sobreviveu sem ferimentos graves, de acordo com as forças pró-russas.

O chefe pró-russo da administração da cidade ucraniana de Mikhailovka, na região de Zaporijjia​, Ivan Sushko, morreu esta quarta-feira quando um engenho explosivo rebentou no seu carro, de acordo com as autoridades russas na região.

“O dia 24 de Agosto de 2022 ficará na história de Mikhailovka e de toda a região de Zaporijjia como uma data trágica. Neste dia, Ivan Sushko morreu como resultado de uma explosão deliberada do seu carro pelos terroristas do [Presidente ucraniano, Volodymyr] Zelensky”, escreveu Vladimir Rogov, membro do conselho pró-Rússia da província ucraniana, na sua conta da rede social Telegram.

De acordo com membros do conselho provincial nomeados pelo Kremlin, câmaras de vigilância capturaram o momento da explosão do carro, em que Sushko viajava com a filha adoptiva, quando a levava para o infantário.

Here's the moment it happened pic.twitter.com/7CTBX20AMG — Richard (@RichardJFegan) August 24, 2022

“Felizmente a menina sobreviveu e não ficou gravemente ferida”, acrescentou Rogov.

O porta-voz da administração da região de Zaporijjia disse que Sushko era um “patriota devoto da sua terra natal e acreditava no futuro, ao lado da Rússia”.

“Este jovem foi um dos primeiros a juntar-se a nós na luta contra o fascismo, contra o nacionalismo ucraniano. Infelizmente, os terroristas apanharam-no, colocando um explosivo debaixo do seu carro”, disse Yevgeni Balitski, membro da administração regional nomeada pela Rússia.

“Os inimigos que hoje agem contra o povo da Ucrânia, contra os habitantes da região libertada de Zaporijjia, serão encontrados e punidos”, prometeu Balitski.