Chora-se no mar. Caem lágrimas em terra. É o Banho Santo de São Bartolomeu do Mar

24 de Agosto. Em São Bartolomeu do Mar chora-se de emoção e chora-se de aflição. Às 7h15 em ponto, a alvorada de foguetes junto à igreja funde-se com o nevoeiro e na praia coberta de godos já há quem mergulhe vestido no mar. António Capitão surge ao fundo, chapéu amarelo dobrado na mão, capa de ir ao mar e um saco para guardar a sua roupa. Conhece o terreno e por isso veio de tractor pelos trilhos entre os campos. É lavrador desde que se conhece ("O meu pai tinha barco para ir ao pilado, para a terra, para a gente ter mais fartura") e banheiro desde os seus 30 anos, altura em que começou a mergulhar as crianças no mar, três vezes, nas ondas ímpar de um mar calmo cheio de argaço, um ritual que se diz curar os medos, esconjurar doenças (popularmente a a gaguez e a epilepsia) e outros males. "Havia muita tradição", diz aos 84 anos. "O mar dá muita vida. Por isso é sagrado". "Por favor! É você que dá banho aos meninos? Vou buscar o meu netinho, está bem?" E lá vai Capitão, criança ao colo ou pela mão. E da mesma forma volta à espera de uma recompensa, que lhe é entregue amarfanhada na mão durante o cumprimento. Vai-lhe seguindo as ondas Júlio Oliveira, da vizinha Apúlia, de calções e branqueta cor de linho vestidos e firme na cabeça o sueste, chapéu com duas palas, uma curta na frente e outra mais larga e comprida atrás. Francisco completa hoje o primeiro ano de vida. António está na água há um par de horas. "Isto não é frio! Já passei muito frio e fome..." Agarra nele, leva-o dos pais e dirige-se para o mar. Um, dois, três. Chora-se no mar. Caem lágrimas em terra.