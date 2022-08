Há 158 mil portugueses com direito a compensações por atrasos ou voos cancelados

As perturbações nos aeroportos nos últimos três meses, com atrasos ou cancelamentos nos voos dentro e fora da União Europeia, dão direito a compensações a 158 mil passageiros portugueses, estima a Airhelp, empresa alemã que presta serviços jurídicos de defesa dos direitos dos clientes das companhias aéreas.

Num comunicado divulgado nesta quarta-feira, a empresa sediada em Berlim refere que, com a retoma da actividade aérea, estão a suceder cancelamentos ou atrasos nos voos, na sequência das “greves convocadas por [trabalhadores de] diferentes companhias aéreas, do aumento da procura de voos e do aumento do tráfego aéreo” verificado com o abrandamento da pandemia.

Só em Maio, Junho e Julho verificaram-se perturbações em 22.500 voos que afectaram passageiros portugueses.

Em Maio, 5700 voos sofreram perturbações, dos quais 250 foram cancelados, havendo 31 mil portugueses com direito a serem compensados, diz a empresa.

Em Junho registaram-se 7500 voos com perturbações, dos quais 300 foram cancelados. Há 45 mil passageiros com origem em Portugal com direito a serem compensados.

Em Julho, o número de voos com problemas aumentou: 9300 sofreram perturbações, entre os quais 570 por causa de cancelamentos, havendo 83 mil passageiros portugueses com direitos a receberem compensações.

“Em termos mundiais, de Maio a Julho deste ano, 195 milhões de passageiros sofreram perturbações nos seus voos (atrasos, overbooking, etc.), sendo que 79 milhões correspondem apenas ao mês de Julho”. Desde universo, 3,8 milhões “têm direito a uma compensação”, sendo que cerca de 1,6 milhões correspondem a clientes afectados no mês de Julho. Daquele universo, diz a Airhelp, 158 mil são portugueses, um número que supera o total de clientes dos Estados Unidos (140 mil) ou da Polónia (72 mil) com direito a compensações.

Membro da Associação de Advogados dos Direitos do Passageiro (a APRA, na sigla em língua inglesa), a empresa explica que “os passageiros cujos voos sejam cancelados ou sofram um atraso de três ou mais horas, assim como os passageiros a quem seja recusado o embarque sem motivo justificável”, têm direito a uma compensação “que pode ir até 600 euros por passageiro, dependendo da distância entre o local de partida e o destino final da viagem (independentemente do número de voos)”. O exercício desse direito aplica-se tanto no caso das viagens dentro da União Europeia como fora do espaço comunitário. O cálculo do tempo do atraso é verificado à chegada.

A Airhelp refere que, nestas circunstâncias, os passageiros têm “direito ao reencaminhamento para o seu destino final à primeira oportunidade ou ao reembolso do preço do bilhete do voo não utilizado” ou, quando perdem o voo de ligação, existe a alternativa de regressarem ao ponto de partida. Também têm direito “a assistência gratuita, designadamente, refeições e bebidas durante o tempo de atraso, alojamento em hotel, caso seja necessária a pernoita por uma ou mais noites, e a transporte entre o alojamento e o aeroporto”, bem como acesso a comunicações (como fazer duas chamadas telefónicas).

Se uma bagagem for perdida, se for danificada ou se chegar com atraso, um cliente também pode reclamar, podendo a indemnização chegar aos 1400 euros.

As situações de overbooking, em que um passageiro não consegue ter lugar para viajar porque a companhia aceitou reservas acima do número de lugares disponíveis também dão direito a uma compensação. Se a pessoa não conseguir embarcar pode ter direito a receber entre 250 e 600 euros, em função da distância da viagem.

Na Europa, a companhia espanhola Iberia surge em primeiro lugar no ranking de desempenho de pontualidade das principais companhias, seguida das transportadoras espanholas Air Europa e Vueling, da finlandesa Finnair e da norueguesa Norwegian Air Shuttle, segundo um ranking da Cirium, uma consultora especializada no sector da aviação.

De Espanha a França, passando pelo Reino Unido, os aeroportos europeus têm registado uma série de greves de trabalhadores das companhias, que reclamam a reposição de direitos laborais suspensos temporariamente durante a pandemia e melhorias salariais. Em Julho, por exemplo, houve paralisações dos trabalhadores da Ryanair e da EasyJet em Espanha; e, em França, uma greve dos bombeiros do aeroporto de Orly, em Paris. Em Portugal, registou-se, no início de Julho, uma vaga de cancelamentos e atrasos nos voos da TAP.