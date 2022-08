FC Porto apresenta queixas contra Matheus Reis e Sebastián Coates

“Dragões” denunciam o que consideram ser “agressões” dos defesas do Sporting, no último clássico.

O FC Porto avançou com participações disciplinares contra os futebolistas do Sporting Matheus Reis e Sebastián Coates, por incidentes ocorridos no jogo de sábado, relativo à 3.ª jornada da I Liga.

“O FC Porto avançou com participações disciplinares contra Matheus Reis e Sebastián Coates na sequência de agressões no clássico do último sábado em que ambos foram protagonistas”, informaram os campeões nacionais, em comunicado.

Na mesma nota, os “dragões” explicaram as razões que levaram o clube a avançar com estas participações disciplinares: “O defesa brasileiro [Matheus Reis] agrediu um jovem apanha-bolas com a cabeça, ao minuto 34, sem qualquer antecedente que pudesse motivar tal acção. O ‘capitão’ uruguaio dos lisboetas [Coates] calcou intencionalmente Evanilson, após este ter feito o primeiro golo, aos 42 minutos, de forma a tentar causar mazelas no avançado.”

A formação treinada por Sérgio Conceição isolou-se no sábado, à condição, no topo da I Liga, ao bater o Sporting, por 3-0, no primeiro “clássico” da época 2022-23, com golos de Evanilson (42 minutos), Matheus Uribe (78) e Galeno (86), os dois últimos de penálti.