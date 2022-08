PJ deteve mais dois suspeitos de matar jovem de 16 anos em disputa de gangues

Ambos os detidos são suspeitos de em co-autoria com outros cinco arguidos de estarem envolvidos na morte de Isaac Oliveira, um jovem de 16 anos que, na noite de 19 de Fevereiro de 2022, foi atingido com vários tiros em plena rua, na zona de Fetais, Loures.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de estarem envolvidos na morte de Isaac Oliveira, um jovem de 16 anos que, na noite de 19 de Fevereiro de 2022, foi atingido com vários tiros e em plena rua, na zona de Fetais, Loures.

Segundo um comunicado da PJ, os suspeitos, com 29 e 19 anos de idade, “foram detidos pela prática de um crime de homicídio qualificado, com uso de arma de fogo em contexto de violência juvenil de carácter grupal”.

Ambos são suspeitos de terem agido em co-autoria com outros cinco arguidos, detidos em Junho de 2022.

De acordo com o mesmo comunicado da PJ, os dois homens estavam ausentes de Portugal e foram detidos, no dia 15 de Julho, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade de Cooperação Internacional, com a colaboração das Autoridades Policiais e Judiciárias da Suíça e de França, no quadro da cooperação internacional, que procederam à localização, detenção e extradição, no dia 18 de Agosto, para território nacional dos suspeitos.

Os arguidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

A PJ refere que “as diligências efectuadas desde o conhecimento da notícia do crime permitiram a identificação dos seis indivíduos suspeitos de co-autoria na prática do crime e a recolha de vasto e sólido suporte probatório, bem como a obtenção de informação acerca da fuga para a Suíça e para França, destes dois indivíduos agora detidos, ocorrida logo após a prática do crime”.

O crime ocorreu por volta das 22h50 da noite de sábado, dia 19 de Fevereiro de 2022, na Rua de Lamas, na zona dos Fetais.

Isaac, conhecido pelos amigos como “Manilson”, terá sido baleado por um membro de um gangue rival, que seguia num carro em andamento.

À chegada das equipas de socorro, o jovem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas acabou por falecer.