EUA temem ataques russos contra civis e pedem a cidadãos para sair da Ucrânia

Relatório de segurança foi desclassificado e informações partilhadas com o público. Embaixada norte-americana em Kiev pede que cidadãos abandonem país.

Agências de inteligência norte-americanas acreditam que a Rússia deve aumentar nos próximos dias os ataques a infra-estruturas civis e edifícios governamentais, de acordo com um documento confidencial que foi tornado público esta segunda-feira.

O Governo norte-americano decidiu desclassificar este relatório de segurança de modo a espalhar publicamente as preocupações dos responsáveis pela inteligência. Esta informação é avançada pelo jornal diário The New York Times.

Na sequência da divulgação do relatório de segurança, a embaixada norte-americana em Kiev emitiu um alerta de segurança, reforçando o pedido aos cidadãos norte-americanos para abandonarem a Ucrânia.

“O Departamento de Estado tem informação de que a Rússia está a intensificar esforços para atacar infra-estruturas civis e estruturas governamentais nos próximos dias”, pode ler-se no relatório de segurança, citado pelo The New York Times. “Os ataques russos na Ucrânia representam uma ameaça para os civis e infra-estruturas civis”.

Também o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem alertado os cidadãos para os perigos de eventuais ataques russos. “Devemos ter em atenção esta semana que a Rússia poderá tentar fazer algo particularmente nocivo e cruel”, afirmou o Presidente ucraniano numa declaração ao país no domingo. A Ucrânia celebra nesta quarta-feira o dia da Independência. "[A próxima semana] é muito importante para todos nós, para o nosso país. O nosso Dia da Bandeira, o nosso Dia da Independência, está à nossa frente. A comemoração dos veteranos da guerra pela liberdade da Ucrânia está à frente”, tinha dito Zelensky na semana passada.

Desde o início da invasão na Ucrânia, as Nações Unidas já confirmaram a morte de, pelo menos, 5500 civis ucranianos.