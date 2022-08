Inês é morta

A comunicação emitida pelo Governo, não deve ficar apenas de boas novas. Se há algo que está a correr mal, é um dever divulgar essa informação, explicar as causas e apresentar as acções correctivas em curso ou planeadas.

Um dos temas onde existe uma forte carência nesse campo é o excesso de mortalidade. As informações são extraídas a “saca-rolhas” e o Governo anuncia um “estudo aprofundado” (!), com resultados a serem conhecidos em 2024!?

Vamos ser sérios. É óbvio que a prioridade covid no SNS terá tido algum impacto nas restantes doenças. Até que ponto teve, é uma questão fundamental. Parece óbvio que quem governa pensando e antecipando deveria ter montado um sistema de acompanhamento que permitisse termos hoje dados concretos sobre o impacto dessas carências no tratamento e acompanhamento dos doentes não covid.

Mesmo que nada tivesse sido feito e alguém tivesse acordado agora, com Inês já morta, esperar por 2024 é surrealista. Vamos continuar assim, que não estamos bem, e esperar por 2024 para termos informação que permita entender e actuar? Brincamos com coisas muito sérias, não?

Carlos J F Sampaio, Esposende

Incêndios

Durante a minha formação para monitor na área de instalações eléctricas de alta tensão, aprendi que para haver um incêndio, teriam que estar presentes três factores: o combustível, o comburente e o calor (triângulo do fogo).

No caso de instalações eléctricas, o calor pode ser desencadeado por uma descarga eléctrica (raio ou curto-circuito), além de que com a existência de muito calor, a ionização entre fases de uma linha de muito alta tensão poderia dar lugar ao desenvolvimento de electricidade estática e daí provocar faíscas.

Ora no caso do incêndio na serra da Estrela, havia combustível (floresta), comburente (oxigénio e vento) e calor, mas não houve faísca que pudesse despoletar o incêndio. Neste caso, segundo li o fogo iniciou-se cerca das 3 horas da madrugada em zona de difícil acesso, mas não havia trovoada nem linhas de alta-tensão por perto. Como é possível que este incêndio não tenha mão humana? Com recurso a “drones” talvez...

Depois os pobres dos bombeiros é que são culpados pelo mau ataque às chamas, lutando contra elas e contra o vento que muda repentinamente de sentido, encurralando-os por vezes. A quem interessará a destruição da floresta? Seria interessante investigar...

Hélio Ferreira, Maia

A chaga dos fogos

Há décadas que a chaga dos fogos de Verão vai dilacerando o país. O diagnóstico está mais do que feito e as soluções apontadas têm sido muitas e variadas, ao longo destes anos. O certo é que não há solução nenhuma que tenha valido ao flagelo. Todos os anos o drama da devastação da floresta, da destruição de habitações, das lágrimas e do desespero de quem se vê privado dos seus haveres, renasce como uma maldição sazonal, e todos os anos vêm experts com as soluções plausíveis. Até já tivemos uma tragédia memorável com mais de uma centena de mortos, que aparentemente ainda não foi suficiente para mudar esta sina.

Este ano houve condições específicas atribuíveis às alterações climáticas, que, acrescidas às anteriores, têm dado azo a esta fúria das chamas, que devoram tudo. Mas, seja como for, todo o empenho parece colocar-se sistematicamente no combate aos fogos, em vez de à actuação sobre as suas causas estruturais. Assim, vamos tendo um país com a paisagem totalmente amortalhada em luto. Até a nossa maior serra com o seu parque natural. Que mais será preciso para sentirmos ter chegado ao fim da linha?

António Costa, Porto

Atirar areia aos olhos dos médicos

No PÚBLICO de ontem o advogado Nuno Cerejeira Namora começa, num artigo com o título acima, por contar que uma obstetra, do sul do país, trabalhou o dobro durante a pandemia, sem férias e com centenas de horas extraordinárias. A perplexidade de quem lê (e que como eu está preocupada com a baixíssima natalidade em Portugal, em especial no sul) é enorme. Mas felizmente percebe-se tudo no último parágrafo: “O SNS é um bem comum imprescindível e já merecia alguma estima por parte dos nossos governantes. Mas este Governo não veio para reformar; só quer lá estar”. Pronto, como não queremos areia nos olhos, apreciamos este método elaborado de fazer oposição ao governo.

Maria Helena Cabral, Carcavelos