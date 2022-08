Tanques russos destruídos exibidos em Kiev para marcar o “Dia da Independência”

Meio ano depois do início da invasão russa, a Ucrânia celebrará o Dia da Independência, na quarta-feira, 24 de Agosto, dia de feriado nacional que será especialmente marcante este ano. A data serve para comemorar a Declaração da Independência de 1991, altura em que a Ucrânia declarou a sua autonomia face a Moscovo. Já esta terça-feira, 23 de Agosto, celebra-se no país o Dia Nacional da Bandeira.

Uma exposição de veículos militares russos destruídos pelo exército ucraniano na avenida Khreshchatyk, no centro da capital ucraniana, Kiev, foi organizada para marcar a data. O povo ucraniano rapidamente se deslocou à avenida para assistir à exposição, fazendo-se acompanhar por várias crianças que subiram aos tanques russos e brincaram no meio do material militar destruído numa altura em que os confrontos continuam no país.

Apesar da exposição, Kiev proibiu esta semana as celebrações públicas em comemoração da independência do domínio soviético, citando uma ameaça acrescida de ataque russo, tendo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertido que Moscovo poderia tentar "algo particularmente feio" no período que antecede o 31º aniversário da independência.