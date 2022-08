Príncipe William e Kate vão ser vizinhos da rainha em Windsor

Os duques de Cambridge e os filhos estão de mudança para a Adelaide Cottage na propriedade do castelo onde Isabel II vive. As crianças deverão começar na nova escola no início do próximo mês.

O regresso às aulas está a aproximar-se e os três filhos do príncipe William e de Kate Middleton preparam-se para um novo capítulo. George, Louis e Charlotte vão mudar de escola, na sequência de a família se ter instalado numa casa dentro da propriedade do Castelo de Windsor, mais perto da rainha Isabel II, informou o Palácio de Kensington, esta segunda-feira.

Com nove, sete e quatro anos, os três príncipes vão frequentar a escola privada de Lambrook, perto de Windsor, a partir do próximo ano lectivo, a começar já no início do mês de Setembro, avançou a casa do segundo na linha de sucessão ao trono britânico.

“As suas altezas reais estão extremamente gratas à [escola] Thomas Battersea, onde George e Charlotte fizeram o feliz começo da sua educação, em 2017 e 2019, respectivamente. Estão satisfeitos por terem encontrado uma escola para os três filhos que partilha valores semelhantes com a Thomas”, destacam, em comunicado.

A nova escola das crianças, onde uma propina anual ronda as 21 mil libras por criança (perto de 25 mil euros), inclui um campo de golfe, numa propriedade de 52 hectares, com uma quinta repleta de coelhos, porcos, galinhas, abelhas e cordeiros.

“Estamos muito contentes por receber os príncipes George, Charlotte e Louis em Setembro e muito ansiosos por ter a família e os novos pupilos na nossa comunidade escolar”, comemorou o presidente da instituição, Jonathan Perry.

O anúncio oficial surge depois de meses de especulação por parte dos tablóides britânicos que noticiavam a vontade dos duques de Cambridge de se mudarem para a Adelaide Cottage dentro da propriedade de Windsor. A casa com quatro quartos fica a curta distância do castelo onde a monarca de 96 anos, avó de William, passa agora a maior parte dos seus dias.

A mudança para Windsor, acreditam os média locais, tem por objectivo dar os pequenos príncipes uma infância o mais normal possível, bem como permitir que William, futuro rei, esteja mais perto da avó, cuja saúde tem estado mais debilitada, fruto dos problemas de mobilidade.

Todavia, de acordo com a BBC, tal não é sinónimo de que a família abandonará de vez a residência de Londres, um apartamento no Palácio de Kensington totalmente remodelado ─ num investimento de vários milhões de libras ─ quando William e Kate se casaram. Os duques têm ainda uma propriedade no campo, Amner Hall, em Norfolk.