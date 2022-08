Em 2023, o calendário Pirelli transforma as modelos em musas pela lente de uma mulher

Ainda faltam quatro meses até 2023, mas já são conhecidos os detalhes da próxima edição do consagrado calendário Pirelli. Supermodelos como Cara Delevigne, Karlie Kloss ou Emily Ratajkowski surgem como musas pela lente da fotógrafa australiana Emma Summerton em cenários de fantasia. É a 49.ª edição do The Cal (como também é conhecido o calendário).

Depois de este ano ter sido o músico Bryan Adams o responsável pelo icónico calendário, Summerton será apenas a quinta mulher por trás da câmara em quase 50 edições. Intitulado Love Letters to the Muse (Cartas de Amor à Musa, em tradução livre), será protagonizado por 14 nomes bem conhecidos da moda: Cara Delevingne, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Adut Akech, Lila Moss, Adwoa Aboah, Lauren Wasser, He Cong, Precious Lee, Sasha Pivovarova, Guinevere van Seenus e Kaya Wilkins

As modelos dão vida a “personagens imaginárias e arquetípicas que inspiraram a fotógrafa ao longo da sua carreira”, explica a Pirelli, em comunicado. Essas personagens tanto são inspiradas em pessoas concretas, como a mãe de Emma Summerton, como “cantoras, actrizes, artistas, activistas, pintoras e muitas outras mulheres”, acrescenta. O convite é levar quem olhe para o calendário a viajar, num trabalho sobre os ideais da australiana do que é ser mulher, espelhados num mundo encantado.

Oficialmente apresentado só em Novembro, o calendário da marca de pneus italiana já foi fotografado na íntegra: três dias em Londres, em Junho, e um dia em Nova Iorque, em Julho. Summerton recorda como foi “fantástico” saber que seria ela a próxima fotógrafa da publicação: “Foi uma espécie de magia quando finalmente aconteceu.”

Para metade das 14 modelos a protagonizar este The Cal trata-se de uma estreia. É o caso de Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Cara Delevingne e Ashley Graham. Pelo contrário para Karlie Kloss, antigo anjo da Victoria’s Secret, é a segunda vez, depois de em 2013 ter posado para a lente de Steve McCurry.

Dos 39 fotógrafos das 48 edições já publicadas, apenas quatro eram mulheres ─ Emma Summerton será a quinta, depois de Sarah Moon (1972), Joyce Tenenson (1989), Inez van Lamsweerde (2007 em conjunto com Vinoodh Matadin) e Annie Lebovitz (primeiro em 2000 e depois em 2016).

“Vivemos num tempo em que o real e o irreal se misturam com uma frequência enorme, então Emma Summerton pareceu-me a artista perfeita para o interpretar, ao mesmo tempo que contribui para o património do calendário Pirelli”, elogia o presidente da marca italiana, Marco Tronchetti Provera, referindo-se a nomes como Marco Tronchetti Provera, Paolo Roversi, Patrick Demarchelier e Mario Testino.

“The Cal” tornou-se conhecido pelas imagens provocadoras de modelos com pouco roupa, num estilo pin-up, mas, nos últimos anos, tem feito um percurso de renovação. Em 2016, quebrou com a tradição e escolheu a célebre Annie Leibovitz para fotografar mulheres “inspiradoras” como Patti Smith, Yoko Ono, Serena Williams e Natalia Vodanova.

Desde então, já desafiou os ideais de juventude de Hollywood com ​Peter Lindbergh; reinterpretou o tema Alice no País das Maravilhas de forma inclusiva, pela lente de Tim Walker; contou a história de quatro mulheres, com o escocês Albert Watson; e, em 2020, o fotógrafo italiano Paolo Roversi decidiu ir em busca da “Julieta que existe em todas as mulheres”. Já este ano, Bryan Adams homenageou a indústria da música.