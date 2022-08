Maçã, azeite e vinho: Carrazeda de Ansiães celebra os seus “produtos de excelência”

Durante três dias, de sexta a domingo, este município transmontano faz a festa em torno das três actividades agrícolas mais representativas do concelho. Mas também há lugar para os frutos secos, mel, queijos e fumeiro, entre outros. De 26 a 28 de Agosto, conta ainda com concertos dos Expensive Soul, de Tony Carreira (sábado) e d’ Os Quatro e Meia.

Após dois anos de interregno, devido à pandemia, a Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite de Carrazeda de Ansiães está de regresso e prepara-se para cumprir um aniversário especial. O certame celebra 25 anos e todos estão convidados a entrar na festa. Dias 26, 27 e 28, a animação está mais do que garantida, com direito a degustar estes três produtos de excelência de Carrazeda de Ansiães. Na área de exposição, está assegurada a presença de cerca de 100 participantes, que terão maçã, vinho e azeite à venda, a par com outros produtos locais – nomeadamente, frutos secos, mel, doces regionais, folares, bolas de carne, queijos, fumeiro e enchidos – e ainda artesanato.

Ainda que a junção da maçã, do vinho e do azeite possa parecer pouco provável, os números não deixam margem para dúvidas. Dos 6916 hectares de área agrícola existentes no concelho de Carrazeda de Ansiães, 800 hectares estão a produzir maçã, 2800 hectares produzem vinho e 1920 hectares azeite. Actividades que, em conjunto, geram um volume de negócio médio na ordem dos 23 milhões de euros, destaca a autarquia. “São três produtos emblemáticos e isso justifica a promoção de uma feira dedicada à sua promoção e divulgação”, frisa João Gonçalves, presidente da câmara municipal local, à Fugas.

Naquele município, a produção anual de maçã anda na ordem das 28 a 30 mil toneladas, “o que o torna no maior produtor de maçã da região de Trás-os-Montes”, na certeza de que, mais do que a quantidade, importa a qualidade. Por serem produzidas em pleno Planalto de Ansiães, situado a 800 metros de altitude, as maçãs deste concelho gozam de características únicas. São “crocantes, duras, perfumadas, com bastante açúcar e extremamente saborosas”.

No que diz respeito ao vinho, Carrazeda de Ansiães conta com 1200 viticultores, que aproveitam as encostas do Douro e do Tua para produzir vinho do Porto, mas também vinhos DOC com a qualidade reconhecida à Região Demarcada do Douro. No azeite, as variedades típicas de Trás-os-Montes, como a Cobrançosa, a Verdeal e a Madural, também garantem um produto final “único e distinto”.

Foto Carrazeda de Ansiães a promover os seus produtos na ExpoTrásosMontes CM Carrazeda de Ansiães

Em qualquer um destes produtos, a produção registada este ano fica aquém daquilo que é habitual devido à seca e às ondas de calor que assolaram o país. “Tanto na azeitona, como nas uvas e nas maçãs, há reflexos na produção”, testemunha João Gonçalves, recordando que aquela zona foi igualmente afectada pela queda de granizo, com impacto em “cerca de metade dos pomares”. Ainda assim, não faltará vinho, maçãs e azeite na feira de Carrazeda de Ansiães.

Tasquinhas e concertos

Este ano, para além de comprar, os visitantes podem ainda degustar os produtos locais, uma vez que o certame contará, pela primeira vez, com uma zona coberta de tasquinhas – com a particularidade de possuírem uma esplanada de apoio com vista privilegiada para o palco principal. Os espectáculos musicais também estão garantidos, num cartaz que conta com os Expensive Soul (concerto na sexta), Tony Carreira (sábado) e Os Quatro e Meia (domingo).

A feira também terá um espaço dedicado às crianças, que será palco de diversos workshops, garantindo animação, diversão e aprendizagem. Haverá ainda lugar para a exposição de maquinaria agrícola e até uma prova de perícia de tractores, assim como arruadas e cortejo etnográfico. O evento, de entrada gratuita, tem inauguração marcada para as 18h00 de sexta-feira.