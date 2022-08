TAP já cortou 137 milhões de euros nos contratos com fornecedores

Desde o início do plano de reestruturação, a TAP já reduziu as despesas com fornecedores em 137 milhões de euros, “dos mais pequenos aos maiores”, em 800 contratos.

O plano de reestruturação da TAP “representou um esforço para o Estado, para os portugueses e para os trabalhadores” da transportadora e “também tem de representar um esforço para os fornecedores”, afirmou esta terça-feira o administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, na apresentação das contas semestrais da companhia.

Dos fornecedores “mais pequenos” a outros “maiores”, aos que são “fornecedores tecnológicos” e outros que são “fundamentais para a operação da TAP”, a transportadora tem estado a cortar os valores dos contratos e irá continuar a fazê-lo.

As negociações em curso, “umas mais fáceis e outras mais difíceis”, permitem esperar valores de poupança que “no final do ano serão superiores”, afirmou o gestor, em conferência de imprensa, sem adiantar estimativas.

Há seguramente fornecedores que não têm de estar preocupados com menor facturação. No segundo semestre, a empresa afirma ter gasto mais de 400 milhões de euros em combustíveis, 3,5 vezes mais do que no mesmo período de 2021.

Um valor que se explica pelo facto de a empresa ter voado mais em 2022, mas muito também pela subida em flecha dos combustíveis, devido à guerra.

“É de longe o factor externo” que mais impacta os custos operacionais “e aquele que não controlamos”, afirmou. Este ano a TAP antevê que a factura com jet fuel ronde os mil milhões de euros, mas 50% do consumo estimado está coberto com contratos de hedging de preço.

Optimismo cauteloso

Os preços dos combustíveis não são as únicas nuvens no horizonte da TAP no segundo semestre, como adiantou a presidente, Christine Ourmières-Widener​. Frisando que a empresa apresentou uma “saudável recuperação das receitas” no segundo trimestre, e que tem “um nível de reservas forte no terceiro trimestre”, a gestora diz que subsistem desafios como a evolução da economia, o aumento da inflação e os impactos cambiais.

Especificamente, a apreciação do dólar teve impacto quer nos custos, quer no balanço, porque boa parte da dívida é em dólares.

Outras dificuldades da transportadora são as restrições operacionais - cujos impactos ficarão mais evidentes nas contas do terceiro trimestre, já que Julho foi difícil e Agosto também “está a ser muito desafiante” - e as limitações do aeroporto de Lisboa, para o qual a presidente da TAP pede que haja “uma visão” que torne possível fazer planos a longo prazo.

Por outro lado, o aumento da inflação também poderá penalizar a procura. Christine Ourmières-Widener​ admite que a indústria está surpreendida com a forte recuperação da procura, mas diz que é preciso esperar pelo final do ano para ter o retrato completo. “Estou cautelosamente optimista”, afirmou.

Regressar aos mercados

Segundo Gonçalo Pires, a última tranche de ajuda pública, no valor de 990 milhões de euros, deverá chegar aos cofres da empresa no final do ano sob a forma de aumento de capital.

Nos planos da equipa de gestão está ainda o regresso da TAP aos mercados. O administrador financeiro referiu que a TAP tem emissões obrigacionistas que vencem em 2023 e 2024 num montante de 700 milhões de euros, por isso há necessidade de encontrar “uma forma de refinanciamento” dessa dívida.

“Em 2023, faremos uma operação de mercado em linha com o nosso plano”, afirmou, embora a gestão tenha ainda de “trabalhar internamente” para decidir qual a será a estrutura de operação mais adequada.

O lançamento está previsto para a primeira metade de 2023 e no quarto trimestre a TAP vai “começar a trabalhar com os investidores”.