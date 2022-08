Presidente da federação de judo acusado de ocupar cargo ilegalmente

Jorge Fernandes acumulará, segundo uma denúncia enviada ao IPDJ, ao COP e à SEJD, o cargo de presidente do Judo Clube de Coimbra com o de líder federativo.

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e o Comité Olímpico de Portugal (COP) receberam, na semana passada, uma denúncia de “ilegalidades existentes” na Federação Portuguesa de Judo [FPJ], “relativas ao desempenho das funções de cargo de Presidente da respectiva instituição”. No documento, assinado pelo presidente da Associação Distrital de Judo de Castelo Branco, é sustentado que Jorge Fernandes, líder federativo, é também o presidente do Centro Cultura e Desporto do Judo Clube de Coimbra (JCC), “cargo que ocupa há vários anos e que vem ilegalmente acumulando, desde o seu primeiro mandato,” com o de presidente da FPJ.