Ana Capeta volta à selecção feminina, Catarina Amado ausente por lesão

A sportinguista Ana Capeta, ausente do Europeu 2022, voltou às convocadas da selecção feminina de futebol, que não conta com a benfiquista Catarina Amado, lesionada, para os dois últimos jogos de apuramento para o Mundial Austrália/Nova Zelândia 2023.

De resto, o lote de 23 eleitas pelo seleccionador nacional, Francisco Neto, é o mesmo que esteve presente na recente fase final certame continental, disputada em Julho, na qual Portugal se ficou pela fase de grupos naquela que foi a sua segunda presença em eventos do género.

Agora, Portugal vai visitar a Sérvia, em Belgrado, a 2 de Setembro, e recebe a Turquia, a 6 de Setembro, em Vizela, para tentar alimentar o sonho de uma estreia num Mundial.

Após oito de dez rondas do Grupo H da qualificação europeia, Portugal segue na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a congénere sérvia e a cinco da líder, Alemanha. Só o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos do Velho Continente são directamente apurados para o Mundial do próximo ano, enquanto os segundos classificados terão de disputar um play-off.

Lista de convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Alicia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).

- Médias: Andreia Norton (Benfica), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária) e Telma Encarnação (Marítimo).