Benfica arromba a “porta” da Liga dos Campeões

Uma hora e meia de futebol, três golos marcados, zero sofridos, num 3-0 que se junta ao 2-0 da primeira mão. Foi assim, de forma simples – e em alguns momentos até fácil – que o Benfica garantiu nesta terça-feira um lugar na Liga dos Campeões 2022-23.

A fragilidade do Dínamo, já patente no primeiro jogo do play-off, abriu a porta da Champions ao Benfica, mas isso não retirará o mérito a uma formação “encarnada” que poderia ter relaxado à sombra do 2-0, mas que fez questão de: 1) apresentar o “onze” mais forte; 2) levar a partida a sério; 3) ser ofensiva para oferecer golos aos adeptos presentes na Luz; 4) ter um desempenho de enorme categoria na primeira parte; 5) provar, uma vez mais, que é muito mais forte do que o Dínamo actual, uma equipa a milhas do que costuma ser.

Tudo somado, não havia como este play-off ter corrido mal aos portugueses, que cumprem metas financeiras e desportivas: por um lado, deitam a mão a quase 40 milhões de euros pela presença na fase de grupos da “liga milionária”, algo que juntam à evidente meta desportiva de poderem “nadar na piscina dos grandes” – a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pouco Dínamo, muito Benfica

Para este jogo o Dínamo tinha o médio Sydorchuk de volta. Seria bom? Sim, caso Tsygankov não fizesse o sentido inverso. O que as lesões deram num lado tiraram no outro e isso deixou o Dínamo refém do seu principal criativo e melhor jogador. E se é para Tsygankov que a bola é enviada quando é preciso criar futebol ofensivo, então não espantou que os ucranianos fossem tão pouco capazes.

Aos 27 minutos, momento do primeiro golo do Benfica, o GoalPoint apontava que havia 27-0 em acções na área adversária. Este dado não era mais do que o lado estatístico do que se via no relvado: ucranianos incapazes de jogar, apesar de precisarem de marcar, e portugueses em processo ofensivo permanente, apesar de não precisarem de o fazer. E os dados mostravam não só a atitude pouco ousada do Dínamo, mas também uma certa fatalidade, já que a falta de qualidade não lhe permitia um comportamento diferente.

O Benfica, apesar de manter o “onze” habitual, até trouxe uma nuance posicional incomum. A presença de Rafa na ala e João Mário no centro chegou a parecer circunstancial, mas deixou de o ser quando se prolongou no tempo.

A ideia, que só Roger Schmidt poderá explicar com certeza, poderia ser evitar que Rafa fosse “engolido” por Sydorchuk, médio de grande agressividade que poderia ser bastante capaz na tarefa de parar o velocista português.

Com a habitual presença dos laterais em zona de criação, o Benfica conseguiu permanentes triangulações com os extremos em posições interiores – algo habitual à esquerda, mas até algo invulgar à direita, já que Neres não tem actuado tão longe do corredor como neste jogo.

Positivo/Negativo Positivo Enzo Golo? Nenhum. Assistência? Também nada. Mas o médio argentino, que controlou o jogo com e sem bola, fez um jogo tremendo.

Positivo Benfica A equipa levou o jogo a sério e, sobretudo, prestou-se a não dar aos adeptos um enfadonho 0-0 que chegaria e sobraria para as necessidades. Negativo Dínamo Mesmo não sendo, nos últimos anos, das equipas mais proeminentes a nível europeu, este Dínamo costuma ser bem mais do que é em 2022. Muito pouco futebol.

Também esta nuance poderá ter espoletado no Dínamo uma confusão ainda maior do que aquela que já existia – e esta era uma equipa totalmente anárquica na pressão, já que se repetiu a saída de jogadores ao portador da bola, mas sem nunca o fazerem em bloco. E se um jogador é batido na pressão individualizada já se sabe o quanto isso “fura” o bloco na ocupação do espaço, deixando os restantes companheiros sempre atrasados.

Esta limitação dos ucranianos foi vista vezes sem conta, mesmo considerando que o Dínamo, a precisar de marcar pelo menos dois golos, oferecia a bola ao Benfica, quase resignado com a diferença de qualidade entre as equipas.

Marcar na primeira, descansar na segunda

Resultado de tudo isto? Oportunidades de golo aos 4’, 12’, 19’ e 21’, antes dos golos aos 27’, 40’ e 43’. O punhal foi espetado por Otamendi de cabeça (mais um golo de bola parada do Benfica de Schmidt), cravado por Rafa (bola oferecida de forma bizarra pela defesa ucraniana) e rodado por Neres (finalizou em arco uma jogada de transição).

Roger Schmidt quis levar a sério um play-off aparentemente já ganho e colheu os frutos: com 3-0, a equipa pôde fazer, na segunda parte, uma espécie de treino de recuperação, ainda que o alemão tenha demorado até aos 70’ para rodar a equipa e tirar do campo Rafa, Florentino e Neres.

Apesar de “espremer” o “onze” inicial, o Benfica não se prestou a grandes aventuras e quis controlar em posse, sem especial ímpeto vertical e sem a mesma dinâmica, e o Dínamo, pouco capaz de fazer o que quer que fosse, teve alguns momentos de posse consentida pelo Benfica, mas pouco mais.

A partida tornou-se, portanto, bastante menos interessante e desprovida do volume de oportunidades de golo visto na primeira parte. Mas os benfiquistas não pareceram levar isso a mal. No fundo, o importante foi feito – e bem feito.