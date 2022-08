Museólogo português Mário Antas na direcção do ICOM-Europa

Actuais corpos dirigentes do organismo, até aqui presidido por Luís Raposo, chegaram ao fim do mandato.

O museólogo português Mário Antas foi nomeado para a direcção do Conselho Internacional de Museus da Europa (ICOM-Europa) esta segunda-feira, na conferência anual do organismo, em Praga, de acordo com o arqueólogo Luís Raposo.

O encontro, que inclui conferências sobre várias temáticas relacionadas com os museus e uma assembleia-geral, está a decorrer até domingo com a participação de mais de dois mil profissionais do sector.

A anterior direcção do ICOM-Europa era presidida pelo arqueólogo português Luís Raposo, que terminou o seu segundo mandato. Foi agora nomeada uma nova presidência para o triénio 2022-2025, que terá dois co-presidentes e um novo conselho directivo.

Juliette Raoul-Duval, presidente da ICOM-França, e Giuliana Ericani, do ICOM-Itália, com o mesmo número de votos, foram eleitas co-presidentes da ICOM-Europa.

Mário Nuno do Bento Antas, de 50 anos, director do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, desde Julho de 2021, na sequência de um concurso internacional, é museólogo e especialista na área da comunicação e educação em museus.

Técnico superior do Museu Nacional de Arqueologia entre 2006 e 2021, coordenou o Serviço de Projectos e Comunicação daquela entidade a partir de 2013.

Licenciado em História, pós-graduado em Museologia, mestre em História da Arte e doutor em Museologia, Mário Antas é membro dos corpos sociais do ICOM-Portugal.

O ICOM é a maior organização internacional de museus e de profissionais de museus. Criada em 1946, dedica-se à preservação e divulgação do património natural e cultural mundial, tangível e intangível, através de orientações de boas práticas.

Neste encontro anual, representantes de comités nacionais de 118 países, que envolvem mais de 44 mil membros, vão debater até domingo questões como a sustentabilidade, a liderança, e a relação com a sociedade civil, estando prevista ainda, esta quarta-feira, a votação de uma nova definição de museu.