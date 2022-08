Terça, na TV: intriga e espionagem por todo o lado, excepto no Estádio da Luz e no Japão das Ama-San

CINEMA

Cidade Dividida

Hollywood, 12h20

Nicholas Hostetler (Russell Crowe), presidente da Câmara de Nova Iorque, desconfia de que a esposa (Catherine Zeta-Jones) lhe é infiel. Por isso, contrata Billy Taggart (Mark Wahlberg), um ex-polícia caído em desgraça que ganha a vida como detective privado. Quando as suspeitas se confirmam e o amante dela é encontrado morto, Taggart vê-se envolvido numa espiral de corrupção e crime que parece não ter fim. Um thriller de acção realizado por Allen Hughes.

Sherlock Holmes: Jogo de Sombras

Fox Movies, 19h14

Guy Richie assina um novo périplo de acção ultra-contemporânea em torno do Sherlock Holmes interpretado por Robert Downey Jr. – com o “caro Watson” Jude Law ao seu lado –, detective brilhante que, nesta abordagem, se vale tanto do génio dedutivo como das artes marciais. Nesta sequela, estreada em 2011 (dois anos depois do filme original), a dupla tem de seguir o rasto de crimes deixado pelo arqui-inimigo professor Moriarty (Jared Harris) e desmantelar uma conspiração que promete destabilizar toda a Europa.

Ultra Secreto

AXN Movies, 21h10

A estreia de Val Kilmer no cinema fez-se em 1984, com esta comédia de acção tresloucada da tripla ZAZ (Zucker, Abrahams, Zucker, ou seja, os irmãos David e Jerry Zucker e Jim Abrahams), em que o absurdo reina. Kilmer é Nick Rivers, uma estrela de rock americana (ao estilo de uns Beach Boys) que é convidada para ir à Alemanha de Leste dar um concerto durante um festival e acaba por se meter com a resistência ao poder.

Logan

Fox, 23h44

O envelhecido Wolverine vê-se obrigado a voltar à acção para proteger e treinar uma rapariga mutante (Dafne Keen) que está a ser perseguida. Hugh Jackman regressa ao papel da poderosa e atormentada personagem, e James Mangold à realização.

J´Accuse - O Oficial e o Espião

RTP1, 0h49

Adaptação da história verídica do Capitão Alfred Dreyfus (Louis Garrel), um jovem oficial judeu que, no dia cinco de Janeiro de 1895, foi acusado de espionagem para a Alemanha e condenado a desterro perpétuo para a ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Entre as testemunhas está Georges Picquart (Jean Dujardin), que descobre no caso um labirinto perigoso de fraude e corrupção que ameaça não só a sua honra, mas também a sua vida. Roman Polanski realiza este drama histórico que ganhou o grande prémio do júri no Festival de Veneza, em 2019.

SÉRIES

Chicago P.D.

Fox, 22h15

Arranca a nona temporada da série que segue uma equipa de agentes e detectives do departamento policial de uma das cidades mais violentas dos EUA, com o sargento Hank Voight (Jason Beghe) ao comando. É a vida de uma unidade de elite que trabalha todos os dias para combater o crime organizado, o tráfico de droga e os homicídios que lhes estão relacionados, com episódio duplo na Fox.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Dínamo Kiev

TVI, 19h55

A TVI emite, em exclusivo e alta-definição, o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões 2021/2022 que opõe o Benfica do recém-chegado Roger Schmidt ao Dínamo Kiev de Mircea Lucescu. Os encarnados trazem para casa a vantagem de dois golos conseguida no jogo anterior disputado na Polónia, mas terão de batalhar para assegurar a sua presença na fase de grupos desta competição rainha do futebol europeu.

DOCUMENTÁRIO

Ama-San

RTP2, 1h33

No Japão “ama” significa “pessoa do mar”, e designa a prática ancestral das mulheres que mergulham em apneia por abalones, algas, pérolas e outros tesouros marinhos, para depois retomarem o tradicional quotidiano doméstico da mulher nipónica. Este documentário de Cláudia Varejão (No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos) acompanha Matsumi, Mayumi e Masumi, três mulheres ama de gerações distintas a viver numa pequena vila piscatória, e ganhou o prémio de Melhor Filme da Competição Portuguesa no Doclisboa 2016.