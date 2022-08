O euroceticismo martirizante

O veto português, proveniente do hemiciclo de São Bento, alusivo à proposta de criação de listas transnacionais ao Parlamento Europeu é, segundo alguns, o resultado do euroceticismo endémico, exclusivo de um país provinciano que resiste permanentemente ao projeto unionista europeu.

A realidade é que este parecer negativo será previsivelmente acompanhado pela maioria dos Estados-membros, sobretudo aqueles que sairiam lesados deste formato, pela questão demográfica, beneficiando os países mais populosos. Não obstante, a votação numa lista com candidatos totalmente desconhecidos, até mesmo para os próprios nacionais, agonizaria a distância para o âmago europeu, já notoriamente evidenciada.

A transigência nacional para com a Europa é determinante para a cooperação entre os Estados, ainda assim longe, felizmente, da obstinação do federalismo. Nem mesmo com a introdução da bitola europeia nas nossas infraestruturas ferroviárias, que, passe a redundância, urge em implementar-se.

Lucas Saraiva Videira, Viseu

Os fogos de Ourém

Claro que não houve fogos apenas no concelho de Ourém, embora talvez tenha sido um dos concelhos com mais fogos.

Por isso, atrevia-me a convidar o PÚBLICO a dar um passeio pelas zonais rurais ou zonas habitadas casa aqui, casa acolá e verificar o estado da floresta (principalmente de pinheiros e eucaliptos), tenha já ardido ou ainda não.

Não seria honesto da minha parte adiantar-me às conclusões que julgo que os vossos repórteres chegarão. Aliás o PÚBLICO já publicou cartas minhas sobre os fogos de Ourém para saber o que penso disto tudo.

A câmara municipal possui mapas (e até fornece cópias) onde estão indicadas por algarismos e letras as várias parcelas do território municipal. De posse desses mapas, os vossos repórteres poderão tentar saber que junto das juntas de freguesia, ou da câmara municipal, quem são os proprietários dessas terras ardidas ou por arder. Verão que não obterão resposta ou, se a obtiverem, tentem saber há quantos anos morreu o proprietário que lhes indicaram.

Julgo que também não conseguirão saber se essas parcelas indicadas no mapa municipal pagam ou não IMI.

Estas questões arrastam-se há muitos anos, já passaram por vereações de maioria PS, de maioria PSD ou agora de maioria PSD/CDS. Como nenhuma delas resolveu o problema, não escrevo estas linhas por razões partidárias ,mas apenas por razões políticas (não confundir com politiqueiras).

Victor Macieira, Ourém

Patético!

Foi patético ver na televisão uma secretária de Estado afirmar que, segundo um algoritmo em função das condições climatéricas, teria ardido menos trinta por cento do que aquilo que seria expectável arder. Produzir semelhante afirmação num momento em que Portugal é o país da Europa com maior área ardida relativamente ao seu tamanho é não ter o sentido das proporções, é ofender os portugueses. Patético.

José Sousa Dias, Ourém

Um conselho pedagógico/patriótico

Ano após ano, em “época alta” dos incêndios florestais, muito se diz e escreve, cada um à sua maneira, acerca de como prevenir ou atacar o flagelo. Junto-me ao rol para propor o seguinte: aconselhar os autarcas deste país para, em cada Outono, desafiarem os seus munícipes a colocarem uma semente de uma árvore autóctone (castanha, bolota, etc.), num vaso com terra e cuidem dela, para que germine e cresça, até ao Outono seguinte. Nesta estação, voluntariamente iriam transplantá-la num terreno preparado pela autarquia que tivesse sido afectado, ou não, pelo fogo. Este desafio seria tanto mais eficaz a médio e a longo prazo, se proposto a todas as crianças do ensino básico. Envolveria pais e filhos para um maior conhecimento e sensibilidade para a importância das árvores e da floresta na vida de todos.

Porventura acções simples e baratas são mais eficazes do que anunciar que se vão atribuir mais não sei quantos milhões para isto e aquilo. Ensinem a pescar!

Carlos Neves, Santa Maria da Feira