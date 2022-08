A Festa do Vinho Madeira é à grande: são duas semanas e meia de celebrações

Entre esta quinta-feira e o dia 11 de Setembro, erguem-se (ainda mais) os copos do Vinho Madeira, com mais de meio milénio de história. A festa também se faz de aulas e conversas, gastronomia, folclore e concertos.

A Festa do Vinho Madeira 2022 decorre entre quinta-feira e 11 de Setembro, anunciou esta segunda-feira o secretário regional do Turismo, indicando que a ocupação hoteleira ronda os 90% durante a festividade.

Em conferência de imprensa, no Funchal, Eduardo Jesus disse que estão previstas 22 actuações no “Madeira Wine Lounge”, na Praça do Povo, 15 actuações na Semana Europeia de Folclore e quatro concertos da “Vinha ao Lagar” nos concelhos da Ribeira Brava, Calheta, Ponta Delgada e São Vicente.

O certame, cuja organização envolve cerca de 1.300 pessoas, representa um investimento de 178.000 euros por parte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

O evento terá também uma área destinada à gastronomia e inclui uma exposição sobre o ciclo do Vinho Madeira, duas “masterclasses”, 12 conversas com os produtores regionais de vinho e o Pavilhão do Bordado Madeira, que se situará em frente à catedral da Sé, no Funchal.

“Ao fim ao cabo, é também um momento em que se quer passar uma informação qualificada sobre o Vinho Madeira. Não é só uma festa para consumir, mas é também uma festa para formar e educar as pessoas acerca do Vinho Madeira”, realçou Eduardo Jesus.