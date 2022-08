Mais uma vitória económica para a Roma

De vitória em vitória, um golo de cada vez. Assim está a ser o arranque da Roma na Série A italiana, que alcançou nesta segunda-feira mais um triunfo económico, 1-0, no Estádio Olímpico da capital italiana, sobre a Cremonese, em jogo da 2.ª jornada.

Foi um resultado igual ao da primeira ronda (0-1 sobre a Salernitana), mas suficiente para a equipa orientada por José Mourinho chegar aos seis pontos em seis possíveis e manter-se no grupo dos primeiros classificados, a par do Nápoles e do Inter Milão - também a Juventus se pode chegar à frente em caso de triunfo também nesta segunda-feira, em Génova, sobre a Sampdoria.

Com Rui Patrício no “onze” inicial, os “giallorossi” tiveram grandes dificuldades em furar a defesa do seu recém-promovido adversário e só de bola parada, na segunda parte, é que conseguiram chegar ao golo. Aos 65’, Lorenzo Pellegrini marcou o canto a partir do lado esquerdo do ataque romano e Chris Smalling, ao segundo poste, cabeceou para o fundo das redes da Cremonese.

A Roma ainda sofreu bastante na segunda parte e esteve bem perto de sofrer o empate, num remate de Charles Pickel, antigo médio do Famalicão, que passou bem perto de um dos postes da baliza de Patrício.