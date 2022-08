O United passou a crise ao Liverpool

“Red devils” triunfam em Old Trafford por 2-1, num jogo em que Cristiano Ronaldo começou no banco.

Quem diria que, há pouco mais de uma semana, o Manchester United, estava a perder 4-0 com o Brentford com apenas 35 minutos de jogo? Nesta segunda-feira, pelo menos por uma noite, os “red devils” sacudiram os fantasmas da crise e passaram-na ao Liverpool, triunfando por 2-1 em Old Trafford sobre a equipa de Jurgen Klopp. Cristiano Ronaldo começou no banco, mas ainda entrou para fazer alguns minutos pela formação orientada por Erik ten Hag, que ganhou os seus primeiros pontos neste início de Premier League.

Não foi apenas Ronaldo que Ten Hag deixou no banco em relação a essa goleada sofrida na jornada anterior. Maguire, Fred e Luke Shaw também saltaram do “onze” (com dois portugueses, Diogo Dalot e Bruno Fernandes) para darem lugar a Varane, McTominay e Malacia, com Marcus Rashford a ocupar o lugar de CR7 como homem mais adiantado. No Liverpool, com Klopp muito limitado nas suas opções, avançaram Salah, Firmino e Luis Díaz para o trio de ataque – Jota está lesionado e Darwin Nuñez, expulso no jogo anterior, estava suspenso.

Ainda assim, depois do que acontecera, esperava-se um amasso dos “reds” aos “red devils”, mas o que aconteceu foi exactamente o contrário. Com um plano muito bem desenhado, o United sabia exactamente onde e quando pressionar, mesmo abdicando do domínio territorial. Bruno Fernandes foi um autêntico líder daquele meio-campo, conquistando bolas e entregando-as para os homens do ataque, os rapidíssimos Rashford, Elanga e Sancho.

Logo aos 10’, Bruno Fernandes consegue recuperar uma bola em esforço na área “red” e encaminha-a na direcção de Elanga, que acerta no poste. Pouco depois, o primeiro golo, aos 16’. Elanga ganhou espaço na esquerda, fez o cruzamento para Sancho, que tirou Milner do caminho e atirou para a baliza de Alisson, com Bruno Fernandes, por perto, a indicar o caminho do golo.

Era a expressão correcta do que se passava no Teatro dos Sonhos. Mais e melhor United, pouco Liverpool, que, ainda assim, esteve bem perto do empate aos 40’, naquele que teria sido um autogolo de Bruno Fernandes – o internacional português foi desastrado a desfazer um canto na sua área, mas valeu Martinez a cortar em cima da linha.

Mas esta era uma noite em que tudo corria bem ao Manchester United, que aumentou a vantagem nos primeiros minutos da segunda parte. Perda de bola do Liverpool e Anthony Martial, que tinha entrado ao intervalo, deu para a corrida de Rashford, e o avançado britânico fez o 2-0 aos 53’.

Klopp não tinha muito para lançar no jogo e meteu o jovem português Fábio Carvalho para mexer com o seu ataque. O ex-Fulham teve impacto no jogo e contribuiu para o lance que daria a Mo Salah o golo aos 81’ – foi dele o remate para uma defesa incompleta de De Gea que o egípcio aproveitou para fazer o 2-1.

O golo serviu como combustível para o Liverpool carregar sobre o United nos últimos minutos. Ten Hag ainda meteu Ronaldo para os últimos minutos – entrou aos 86’ e ainda tentou um remate – e o United aguentou até ao apito final para conseguir a primeira vitória sobre o seu histórico rival. Já o Liverpool, que também não está a ter um arranque famoso de época, continua sem ganhar na Premier Legue e com apenas dois pontos em três jornadas, já a sete do Arsenal, única equipa com três vitórias.