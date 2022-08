Roger Schmidt sugere que vai prolongar a aposta no “onze de gala”

O treinador do Benfica abordou ainda o mercado de transferências e assumiu que quer ajustes no plantel.

O Benfica tem jogado quase sempre com os mesmos jogadores em 2022/23 e, nesta terça-feira, na segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, isso deverá manter-se. Na antevisão da partida frente ao Dínamo de Kiev (20h, TVI), para a qual o Benfica vai em vantagem por 2-0, Roger Schmidt sugeriu que não tem motivos para fazer rotatividade no “onze de gala”. “Não está feita [a eliminatória] e não é altura de fazer alterações só para rodar. Quero os melhores em campo e os melhores substitutos no banco. Nas próximas semanas e meses precisamos de todo o plantel, mas amanhã estarão os jogadores que estejam habituados a jogar juntos”, apontou o técnico do Benfica.

O alemão crê que o Dínamo “vai ajustar o comportamento táctico ao resultado” e que isso não permitirá ao Benfica relaxar. Até porque esse descanso já existiu com o adiamento do jogo da I Liga: “Foi muito bom descansar no fim-de-semana. Em oito dias tivemos três jogos com viagens. Os jogadores recuperaram bem, aproveitámos ao máximo o fim-de-semana e isso é uma boa vantagem para nós”.

Numa questão mais conceptual, Schmidt explicou por que motivo tem feito quase sempre as mesmas substituições durante os jogos: “Cada jogador é diferente, mas os que entram devem ter o mesmo perfil táctico. O “onze” inicial está nesta altura habituado a jogar junto, mas queremos que quem entre mostre a mesma intensidade”.

O treinador do Benfica abordou ainda o mercado de transferências. Apesar de não se ter “atravessado” em frases sobre Ricardo Horta ou Aursnes, jogadores há vários dias apontados como possíveis reforços, Schmidt assumiu que quer ajustes no plantel: “É difícil dizer que posições há a reforçar. Temos um plantel bom, mas tem de ser equilibrado, porque vamos fazer 50 ou 60 jogos. Se queremos sucesso e troféus, o plantel tem de ser equilibrado. Estamos a tentar construí-lo, faltam só alguns ajustes em todas as posições”.