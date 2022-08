Gil Vicente e Famalicão empatam em Barcelos

Gil Vicente e Famalicão empataram nesta segunda-feira (0-0), em Barcelos, no duelo minhoto da 3.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Gil Vicente somou o segundo jogo sem vencer no campeonato, depois da derrota em Arouca (1-0), enquanto o Famalicão conquistou o primeiro ponto, após os desaires no Estoril (2-0) e na recepção ao Sporting de Braga.

A formação de Barcelos, comandada por Ivo Vieira, segue no 13.º lugar, com quatro pontos, juntamente com Estoril, Casa Pia, Sporting, Desportivo de Chaves e Vizela, enquanto o Famalicão ocupa o 16.º e antepenúltimo posto, com um, em igualdade com Santa Clara e Rio Ave.