Segunda na TV: um mentor, uma rosa selvagem e as portas abertas da House of the Dragon

CINEMA

O Mentor

Cinemundo, 22h30

Freddie Quell é um veterano da Marinha norte-americana que regressa à Califórnia depois de anos a lutar no Pacífico, na II Guerra Mundial. Com marcas psicológicas profundas, é um alcoólico com enormes dificuldades em conter um génio imprevisível e violento. Mas o fim da guerra traz também a esperança e a vontade de acreditar em refazer a sua vida. Assim, depois de alguns esforços de adaptação a esta nova sociedade, conhece Lancaster Dodd, o carismático líder de um movimento filosófico que se auto-intitula de “A Causa” — e que lembro a Cientologia. Dodd toma-o sob a sua protecção e, entre ambos, acaba por nascer uma relação muito próxima, complexa e difícil que se desenrolará durante quase uma década. Um filme com argumento e realização de Paul Thomas Anderson com Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman e Amy Adams.

Wild Rose - Rosa Selvagem

RTP2, 22h55

Acabada de sair da prisão, Rose-Lynn Harlan sente-se dividida entre cuidar dos filhos ou lutar para se transformar numa cantora de sucesso. O seu grande desejo é ir para Nashville (Tennessee, EUA), a capital da música country, e conseguir um contrato discográfico. Mas a mãe, que cuidou dos seus filhos enquanto Rose-Lynn cumpria pena, tem muita dificuldade em entender as vontades da filha. Com Jessie Buckley, Julie Walters, Adam Mitchell e Daisy Littlefield, um filme com argumento de Nicole Taylor e realização de Tom Harper (Os Aeronautas).

SÉRIES

House of the Dragon

HBO Max, streaming

Eis o regresso a um dos locais mais associados a emoções fortes da paisagem televisiva da última década: Westeros. Voltamos, desta vez, a bordo desta prequela de A Guerra dos Tronos que promete dez episódios focados nas raízes da casa Targaryen. Quase dois séculos antes dos eventos que já conhecemos, os Targaryen dominam o trono de ferro, mas não sem dificuldades à espreita. A cobiça pelo pelouro metálico leva a lutas de poder para o obter e a contestações sobre quem o herdará, o que coloca em cheque uma família que sabemos ter um destino trágico. Mas, nesta altura, ainda possuem algo muito preciso: muitos, muitos dragões. Uma das séries mais aguardadas do ano, conta com um elenco exemplar, composto por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Graham McTavish e Rhys Ifans. O realizador de vários dos episódios mais emblemáticos da série original, Miguel Sapochnik, é um dos showrunners, a par de Ryan Condal.

Bairro Financeiro

RTP2, 14h04

Chega a segunda temporada desta série passada no seio do sector bancário (privado, é claro) suíço, onde segredos financeiros e de família abundam. Com Laura Sepul, Brigitte Fossey, Féodor Atkine, Arnaud Binard, Vincent Kucholl, Stéphane Metzger, Lauriane Gilliéron e Barbara Tobola.

Duncanville

Fox Comedy, 18h45

Esta série de animação é bastante adulta e marota, debruçando-se sobre um miúdo, Duncan, mas também sobre a sua família e amigos e as suas hormonas furiosas. A chegada da terceira temporada traz novos problemas e um deles é um vislumbre de nudez. Criado por Amy Poehler — que faz a voz do protagonista e da sua mãe —, conta ainda com vozes de Ty Burrell, Riki Lindhome e Rashida Jones, entre outros.

DOCUMENTÁRIO

Viagens de Comboio pelas Costas Britânicas

Odisseia, 21h15

Dois novos episódios que exploram a faixa do litoral escocês, especificamente Siccar Point, perto de Dunbar, um local de peregrinação para geocientistas do mundo inteiro. A viagem prossegue para Edimburgo, a capital, onde se atraca na segunda maior estação ferroviária da Grã-Bretanha. A guiar-nos está Michael Portillo.

INFANTIL

T.O.P.S. - Transporte Oficial de Pequenotes

Disney Jr., 8h55

Uma invenção prestes a ser roubada e uma vaquinha fofa entram nas novas aventuras de Pip e Freddy, entregadores de bebés que, apesar de invulgares, se esforçam sempre por cumprir a missão.