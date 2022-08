Quando se reencontra com o dono, um cão também chora

A felicidade ou as emoções positivas fazem os cães chorar. Um novo estudo mostra que os olhos lacrimejantes dos cães podem estar relacionados com a “hormona do amor”.

A experiência de um reencontro é gratificante e carregada de emoções – por vezes, com direito a lágrimas. Quando um cão e o seu dono voltam a estar juntos depois de uma semana de férias ou um fim-de-semana fora de casa, a experiência é semelhante: há agitação, latidos, brincadeiras e um reencontro marcado pelo que podemos apelidar de saudades. E, com tanta felicidade pelo reencontro, os olhos dos cães também se enchem de lágrimas nestes momentos.

Mais: é uma hormona produzida nos cérebros, a oxitocina, que media a produção de lágrimas dos cães em situações de emoção positiva, ou felicidade. Nos humanos, já sabíamos que isto acontecia: o volume de lágrimas aumenta quando estamos em momentos de excitação emocional. Mas só agora uma equipa de investigadores do Japão procurou perceber se esta relação também acontece com os cães – e confirma-se.

“Os cães produzem lágrimas associadas a emoções positivas”, conclui Takefumi Kikusui, investigador da Universidade de Azabu (Japão), em comunicado. Há seis anos, quando um dos poodles deste cientista japonês teve crias, Kikusui notou algo peculiar: havia lágrimas na cara da cadela, enquanto tomava conta dos seus filhos.

Esta observação levou-o a considerar a hipótese de que estas lágrimas estivessem relacionadas com a oxitocina, uma hormona produzida no cérebro que é vulgarmente conhecida como “hormona do amor”, por estar associada a emoções positivas como o prazer, a atracção sexual, o bem-estar ou a recompensa. A oxitocina é ainda essencial para estabelecer relações de afecto entre humanos. Num artigo agora publicado na revista científica Current Biology, a equipa liderada por Takefumi ​Kikusui afirma que a hipótese avançada está correcta: os cães também choram de felicidade e a oxitocina poderá ter responsabilidade no processo.

O investigador japonês, que é especialista em comportamento animal, já apontava, em 2015, que a oxitocina era importante para criar relações de afecto entre cães e humanos (através do contacto visual prolongado entre eles).

Ainda assim, não podemos esperar ver lágrimas a escorrer pelo focinho dos cães. Nos caninos, as lágrimas não caem como é habitual em humanos nem são tão frequentes, apontam os investigadores. No caso do “fiel amigo” dos humanos, podemos identificar esta emoção através dos olhos lacrimejantes (e cheios de água) destes animais.

“Nunca tínhamos ouvido falar da descoberta de que os animais vertem lágrimas em situações alegres, como quando se reencontram com os donos, e estávamos todos empolgados que este [trabalho] seria o primeiro do mundo!”, diz Kikusui, que indica que é a primeira vez que esta ideia é testada.

Para o fazer, os investigadores reuniram 18 cães, e os respectivos donos, para realizar várias experiências em que mediram o volume de lágrimas destes animais e também os níveis de oxitocina. As comparações entre os reencontros com os seus donos ou com pessoas desconhecidas, ou mesmo com pessoas familiares (mas que não eram os seus donos), mostram que os cães produzem muito mais lágrimas quando se voltam a reunir com os donos – mesmo que tenham passado apenas cinco ou sete horas, como numa das experiências realizadas.

O papel da oxitocina entra a seguir. Para compreender a importância desta hormona, os investigadores aplicaram uma solução rica em oxitocina nos olhos dos cães para medir o aumento do volume de lágrimas: e aqui, os dados publicados pela equipa japonesa confirmam que a oxitocina aumenta a produção de lágrimas.

“Este é o primeiro artigo que demonstra que a emoção positiva estimula a secreção lacrimal num animal não humano e que a oxitocina tem um papel na secreção lacrimal”, escrevem no artigo científico agora publicado. Os autores acrescentam ainda que estas lágrimas associadas a emoções positivas podem ser relevantes nas relações entre estes animais e os humanos, potenciando o comportamento protector por parte dos donos dos cães. Esta pode ser mais uma peça na adaptação destes animais domesticados, que já adoptaram o contacto visual directo e a capacidade de comunicação com as pessoas.

Foto As lágrimas nos olhos dos cães associadas a emoções positivas podem ser causadas pela maior presença de oxitocina Madoka Nakamura

Esta ideia é alavancada por uma outra experiência, em que um conjunto de voluntários se mostrou mais disponível para cuidar de cães com lágrimas (artificiais) do que cães sem lágrimas, apresentados a partir de uma fotografia.

Existem ainda algumas perguntas sem resposta. Os cães também choram com emoções negativas? Choram quando reencontram outros cães? Estes são os próximos passos desta equipa liderada por Takefumi Kikusui.

E, se nunca reparou, na próxima vez que estiver uns dias ou mesmo umas horas afastado do seu cão, olhe para os olhos dele no momento do reencontro.