Sobreviver a Xinjiang para gritar bem alto: “Sempre que a China me ataca, sinto-me poderosa”

“É proibido falar uigure. É proibido rezar. É proibido discutir. É proibido fazer greve de fome. Se uma pessoa precisar de tratamento médico, não o pode recusar. É proibido não respeitar as ordens que são dadas. É proibido desenhar nas paredes. É proibido não respeitar as ordens de higiene.” As regras de funcionamento do centro de detenção localizado algures na região de Karamay, na província de Xinjiang, no Noroeste da República Popular da China, estão redigidas num cartaz rectangular afixado na parede “cinzenta e fria” da cela 202, em frente às camas.