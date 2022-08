Os refugiados invisíveis que não param de chegar ao Uganda

É um olhar difícil de esquecer. Elizabeth anda à procura da sua paz desde que, em Maio passado, um grupo de rebeldes a apanhou no meio da floresta congolesa a caminho do Uganda. A mulher de 35 anos é de Kivu do Norte e fugira de lá pouco depois de o Movimento 23 de Março ter iniciado confrontos violentos com as forças armadas congolesas, no final de Março.