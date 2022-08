Os portugueses “adaptam-se à realidade com uma rapidez impressionante”

Presidente executivo da Aldi Portugal desde 2008, Wolfgang Graff reconhece que os 16 anos de desenvolvimento do grupo de distribuição alemão no mercado nacional têm dois andamentos. A expansão com início discreto da cadeia de discount no país, a partir do Algarve, em 2006, acelerou sobretudo nos últimos dois anos. Grupo aponta agora para estar no top 5 do retalho alimentar em Portugal a médio prazo.