Sub-20 do Benfica conquistam Taça Intercontinental no Uruguai

A equipa de sub-20 do Benfica conquistou neste domingo, em Montevideo, no Uruguai, a Taça Intercontinental do escalão. Diante do Peñarol, que jogavam em casa, os “encarnados” impuseram-se por 1-0 e juntaram o troféu ao da UEFA Youth League.

Num Estádio Centenário praticamente cheio, com o Peñarol a dispor de apoio fervoroso, assistiu-se a um primeiro tempo de grandes cautelas e nenhum risco. Em 4x3x3, o Benfica dominou quase sempre com bola, foi a equipa mais proactiva, mas raramente conseguiu desposicionar o adversário.

Sem algumas das referências que ajudaram à conquista da Youth League — os centrais Tomás Araújo e António Silva, o extremo Pedro Santos ou o avançado Henrique Araújo, por exemplo —, os “encarnados” nunca abdicaram da paciência na construção e revelaram uma paciência que acabou por dar frutos.

LUÍS SEMEDO ?? 1 toque na bola, 1 golo ??



?? Taça Intercontinental Sub-20 | @OficialCAP 0 x 1 @SLBenfica#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/F5diOKh07k — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 21, 2022

Já no segundo tempo, com um nível de intensidade ligeiramente superior, a formação portuguesa desenhou uma transição ofensiva perfeita, que terminou com a bola a roçar no poste da baliza do Peñarol, após remate de João Resende.

Era o prenúncio do golo, que surgiria de bola parada. Instantes depois de ser lançado em campo para o lugar de Resende, Luís Semedo surgiu ao segundo poste a emendar para a baliza, na sequência de um pontapé de canto de Diego Moreira (69’).

Desbloqueado o resultado, o Peñarol — que antes tinha desperdiçado uma boa ocasião na área — estava obrigado a fazer mais. E, aos 78’, Piegas rematou sem oposição para grande defesa de Samuel Soares. Seguiram-se minutos de pressão intensa, que o Benfica foi contrariando com organização defensiva e esforço redobrado.

Por essa altura, o sangue já fervia e os desentendimentos entre os jogadores sucediam-se. Já sem grande discernimento, os uruguaios fizeram um último forcing, bombeando bolas para a área e sem se esconderem nos duelos físicos, o Benfica ainda operou uma dupla substituição, o árbitro ainda mostrou um par de cartões amarelos, mas o resultado, esse, já não sofreu alteração.

O Benfica assume-se, assim, como o primeiro detentor do troféu que junta o vencedor da UEFA Youth League e o da Taça dos Libertadores de sub-20. “Sabíamos da importância desta final. Fico contente por ter feito o golo da vitória e somos campeões do mundo”, resumiu Luís Semedo, autor do desvio decisivo.