Miguel Oliveira foi 12.º no GP da Áustria de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi 12.º classificado no Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 13.ª prova do Mundial de velocidade em motociclismo.

O piloto de Almada cortou a meta a 18,035 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi segundo, a 0,492 segundos, e o australiano Jack Miller (Ducati) terceiro, a 2,163 segundos.

Austria remains Ducati's hunting ground ?



But a particular Yamaha that made them sweat ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/KC5faxMUGE — MotoGP™?? (@MotoGP) August 21, 2022

Com estes resultados, Fabio Quartararo mantém a liderança do campeonato, agora com 200 pontos, mais 32 do que o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi sexto em Spielberg. Miguel Oliveira tem agora 85 pontos e alcançou o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) no nono lugar.