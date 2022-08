Fernando Pimenta é campeão da Europa em K1 5000m

Fernando Pimenta sagrou-se neste domingo, pela segunda vez, campeão da Europa de canoagem em K1 5000m. Depois do ouro conquistado em Moscovo, em 2016, o canoísta português volta a triunfar na distância, elevando para três o número de medalhas alcançadas nos Europeus que agora terminam em Munique.

Foi uma prova de grande qualidade do canoísta minhoto. O adiamento desta final, fruto do mau tempo registado na Alemanha na tarde de sábado, acabou por trocar as voltas ao planeamento de Pimenta, mas sem ter tido influência na prestação. Pelo menos influência negativa.

O atleta português, que agora tem no currículo 121 medalhas no total da carreira, começou por fazer uma primeira metade de prova sempre bem posicionado, com o grupo da frente mas sem arriscar em demasia. Sensivelmente depois da primeira metade, decidiu acelerar e acabou por deixar para trás a concorrência.

Já com dois título mundiais e um Europeu no bolso na distância mais longo dos campeonatos, Pimenta partiu em definitivo em busca do segundo ouro no Campeonato da Europa e alcançou-o com alguma margem de conforto, terminando a prova em 20m14,447s.

Em segundo lugar ficou o experiente Walter Bouzan, espanhol de 44 anos que mostrou estar a atravessar um bom momento de forma (a 3,212s do vencedor), e o polaco Rafal Rosolski fechou o pódio, mas já a distantes 30,270 segundos do novo campeão.

No total, Fernando Pimenta despede-se destes Europeus com três medalhas conquistadas em quatro provas - só falhou o pódio no K2 1000m, com João Duarte, neste domingo de manhã. Mais uma prestação tremenda do canoísta português, que fez destes Europeus de Munique um verdadeiro teste à sua resistência. E passou com distinção.