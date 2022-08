Europeus2022: Kevin Santos campeão em K1 200m após revisão dos resultados

O canoísta Kevin Santos sagrou-se neste domingo campeão europeu de K1 200 metros, depois de inicialmente ter sido dado como quinto classificado na regata final em Munique.

O português, que largou na pista sete, esteve grande parte da prova na liderança, mas, de acordo com a primeira classificação elaborada pela organização, acabou suplantado na fase final, tendo terminado com o tempo de 37,124 segundos.

Neste quadro, Kevin Santos terminaria a 96 milésimos de segundo da medalha de ouro, inicialmente atribuída ao letão Roberts Akmens, enquanto a medalha de prata foi para o sueco Petter Menning e a de bronze para o sérvio Marko Novakovic.

Após a classificação final, os responsáveis da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) pediram para ver as imagens do “photo finish”, com o português - que tinha sido sexto classificado nos Mundiais do Canadá - a ser considerado campeão europeu.

Com a rectificação dos tempos, Kevin Santos acabou por vencer em 36,975 segundos, seguido do letão Robert Akmens (37,028s) e do sueco Petter Menning (37,055s), canoístas que desceram um lugar no pódio.

Esta é a terceira medalha de Portugal nestes Campeonatos da Europa de canoagem, que estão incluídos no programa dos Europeus multidesportos, depois da prata (K1 1000m) e do bronze (K1 500m) de Fernando Pimenta, que ainda disputa neste domingo a final do K1 5000m.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.