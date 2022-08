Na última semana não houve mortalidade em excesso no país, mas isso pode não ter significado

Na última semana, a mortalidade em Portugal esteve dentro dos valores esperados para a época, não se registando, por isso, o excesso que tem marcado grande parte do ano. Os dados constam do relatório semanal da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a situação da pandemia, com a referência de que podem indicar “um possível término do período de excesso de mortalidade que decorria”. Mas o retrato é demasiado circunstanciado no tempo para poder ser encarado como uma tendência.