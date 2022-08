Incêndios na Caparica e Trafaria e em Vila Franca de Xira mobilizam mais de 200 operacionais

Um total de 115 operacionais, apoiados por três aeronaves e 33 viaturas, estão a combater um incêndio florestal, na zona da Caparica e Trafaria, no concelho de Almada, segundo a Protecção Civil.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o alerta para o fogo foi dado às 16h40 e as chamas lavram em povoamento florestal.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR disse que, devido ao fogo e à mobilização dos meios de combate, os militares da Guarda estão “a indicar às pessoas que saem da praia de São João da Caparica para não utilizarem um dos acessos”.

“O que estamos a aconselhar é para não utilizarem um dos acessos, por causa dos meios dos bombeiros, e usarem antes um outro acesso para saírem da praia”, disse a mesma fonte. Segundo a fonte policial, o fogo está a lavrar “numa zona de pinheiros”, onde “não há casas”.

Também na tarde deste sábado, mais de 110 operacionais, 30 veículos e helicóptero combatem um incêndio rural em Cachoeiras, Vila Franca de Xira, tendo um carro dos bombeiros sido atingido pelo fogo, mas não há feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

O incêndio começou cerca das 16h30 e, pouco mais de uma hora depois, combatem as chamas “112 operacionais, 30 veículos e uma aeronave”, detalhou a fonte do (CDOS) de Lisboa.

Quanto à aeronave trata-se de um “helicóptero de ataque inicial”, acrescentou fonte do CDOS de Lisboa. Trata-se de um “incêndio rural” na localidade de Cachoeiras, freguesia de Vila Franca de Xira e as “operações de combate estão a decorrer favoravelmente”, disse.

Sobre as condições no terreno, fonte do CDOS adiantou que “há registos de vento com intensidade no local que fez com que o incêndio atingisse um veículo dos bombeiros”, garantindo que não há feridos. Esta “é uma zona mais agrícola”, pelo que “neste momento não há habitações em risco”, concluiu.

Há dez fogos activos em Portugal

Pelas 19h havia dez incêndios activos em Portugal, combatidos por 561 operacionais, 146 veículos e 15 aeronaves, com a maioria empenhados nos fogos que lavram nos concelhos de Nelas, Penafiel e Almada, que mobilizam mais de 100 operacionais cada um, segundo a Protecção Civil.

Protecção Civil nacional emite aviso à população

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou a declaração da situação de alerta no continente, que vai vigorar entre as 00h do dia 21 de Agosto e as 23h59 do dia 23 de Agosto.

Também a Protecção Civil nacional emitiu este sábado um aviso à população com medidas preventivas, como a proibição de queimadas e uso de fogo-de-artifício, devido ao perigo de incêndio rural por causa do tempo quente e seco.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, os índices de risco de incêndio mantêm-se entre muito elevado e máximo nas regiões Norte, Centro, Vale do Tejo, Baixo Alentejo e Algarve.

A lista de medidas preventivas inclui ainda a proibição de circulação e permanência em espaços e caminhos florestais e da realização de trabalhos com máquinas (com excepção de trabalhos de construção civil, desde que inadiáveis e sejam adoptadas medidas de mitigação de risco de incêndio, trabalhos de colheita de culturas agrícolas e trabalhos florestais matinais de corte e transporte, desde que comunicados à entidade competente).