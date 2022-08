O coração liberal do rei e Bolsonaro

Para parte da geração da era global, o conceito de pátria é um arcaísmo e os símbolos históricos, relíquias enterradas no mofo do nacionalismo. Logo, o coração de D. Pedro IV que está prestes a viajar da igreja da Lapa, no Porto, para o Brasil é apenas um pedaço de tecidos humanos conservados em formol. Para parte das gerações mais velhas nadas e criadas numa cultura conservadora, o coração do imperador e rei é o símbolo vivo da continuidade da nação pelo qual se pode homenagear os seus construtores.