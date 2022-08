Vuelta: Bennett vence 2.ª etapa ao sprint, Teunissen novo líder

O irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) venceu neste sábado ao “sprint” a segunda etapa da Volta a Espanha, na qual o neerlandês Mike Teunissen (Jumbo-Visma) assumiu a liderança da geral individual.

Bennett somou a quarta vitória numa etapa da Vuelta ao cumprir os 175,1 quilómetros entre “s-Hertongenbosch e Utrecht em 3h49m34s, batendo sobre a meta o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), terceiro.

?Etapa 2? - Stage 2? | #LaVuelta22



???? Siente la emoción del último kilómetro gracias a @CarrefourES.



??¡Un sprint vibrante!??



???? Rewatch the last km!#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lIIhytf9n5 — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2022

Teunissen foi quarto no sprint e, depois da vitória da Jumbo-Visma no contra-relógio por equipas inaugural, assumiu a liderança, comandando com quatro segundos de vantagem sobre dois companheiros: o italiano Edoardo Affini, segundo, e o neerlandês Sam Oomen, terceiro.

No domingo, a terceira etapa, última nos Países Baixos, começa e acaba em Breda, com 193,2 quilómetros planos antes do dia de descanso, na segunda-feira, para o pelotão viajar até Espanha.