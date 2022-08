Palhinha estreou-se a marcar na primeira vitória do Fulham

Matheus Nunes chegou, viu e jogou no Wolverhampton, que perdeu na 3.ª jornada em casa do Tottenham.

Até há poucas semanas, João Palhinha e Matheus Nunes repartiam entre si o controlo do meio-campo do Sporting. Agora, espalham o seu futebol pelos relvados da Premier League. O primeiro marcou no triunfo do Fulham sobre o Brentford (3-2), o segundo foi titular no desaire do Wolverhampton em Londres (1-0).

Comecemos pelo Fulham, que ocupa provisoriamente a quarta posição do campeonato, com três jogos disputados. Depois de dois empates, o emblema orientado por Marco Silva estreou-se a ganhar num jogo com emoção até final.

Arrancou a grande ritmo, o encontro em Craven Cottage, com Bobby De Cordova-Reid a apontar o golo mais rápido da época, até à data. Foi logo aos 44 segundos e deixou o Fulham confortável no jogo, de tal forma que a formação da casa aumentou a vantagem aos 20’, por João Palhinha. Na sequência de um canto, marcado por Andreas Pereira, o médio português cabeceou com precisão e sentido de oportunidade para o 2-0.

Ainda havia muito tempo para jogar, porém, e o Brentford não baixou os braços. Mesmo sem ter feito muito por isso, reduziu antes do intervalo, por Norgaard, e relançou-se na discussão do resultado com muito mais autoridade no segundo tempo. Ivan Toney ainda viu o VAR anular o empate aos visitante, mas, aos 71’, marcou mesmo: cruzamento da direita e desvio oportuno à entrada da pequena área.

O Fulham pagava bem caro o desperdício de Mitrovic minutos antes, quando interceptou um mau atraso e, isolado, viu o guarda-redes espanhol David Raya negar-lhe o golo. Mas o sérvio ainda iria a tempo de emendar a mão. Aos 90’, servido por Mbabu, assinou o 3-2 e assegurou o triunfo ao Fulham.

90 minutos para Matheus Nunes

Antes, já a armada lusitana do Wolverhampton tinha ido a jogo. Em Londres, os “wolves” dividiram o encontro com o Tottenham, mas acabaram derrotados graças a um golo de Harry Kane (64') e continuam sem vencer na Premier Leaue 2022-23.

Bruno Lage montou um “onze” com nada menos do que sete portugueses em campo. José Sá na baliza, João Moutinho, Matheus Nunes e Rúben Neves no miolo do meio-campo, Pedro Neto e Gonçalo Guedes nas alas e Daniel Podence como referência móvel, em zona mais central, no ataque.

Para Matheus Nunes, que chegou há dois dias a Inglaterra, foi chegar, treinar-se e jogar. O internacional português completou os 90 minutos e foi importante para o equilíbrio a meio-campo, num jogo muito repartido, com 50% de bola para cada lado e idêntico número de remates perigosos para cada equipa (no total, os visitantes remataram mais, mas muitas das tentativas foram interceptadas).

Três jornadas volvidas, o Wolverhampton soma um ponto apenas, enquanto o Tottenham é segundo classificado, à condição, com sete pontos, atrás do Arsenal (venceu em casa do Bournemouth por 0-3) - ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester City.